Zagłębie Lubin awansowało na pozycję wicelidera Ekstraklasy, pokonując Wisłę Płock 2:0.

Zwycięstwo to włączyło Zagłębie do walki o mistrzostwo Polski, mając tyle samo punktów co Jagiellonia i Lech.

Skuteczna gra i dobra obrona, w tym bramki Mateusza Grzybka i interwencje Jasmina Buricia, zadecydowały o wygranej.

Trenerzy obu drużyn komentują wyniki. Czy Wisła Płock wyjdzie z kryzysu, a Zagłębie utrzyma dobrą passę?

Zagłębie Lubin dwa razy zaskoczyło obronę płockiej drużyny. Po kwadransie z dystansu przymierzył Damian Dąbrowski. Uderzenie kapitana było na tyle silne, że sprawiło problemy bramkarzowi Wisły. Wprawdzie Rafał Leszczyński odbił piłkę, ale nie zdążył jej złapać. Najszybciej zareagował Mateusz Grzybek, który strzelił pierwszego gola. Sytuacja była jeszcze analizowana pod kątem tego, czy obrońca z Lubina nie znajdował się na pozycji spalonej.

Mateusz Grzybek z dubletem z Wisłą Płock

Druga bramka padła po wyrzucie piłki z autu. Grzybek wykazał się sprytem. Wykorzystał niezdecydowanie obrońców Nafciarzy i głową strzelił drugiego gola. Bohater gospodarzy jest ostatnio skuteczny. W poprzedniej kolejce trafił w starciu z Lechią.

- Może nie tworzymy zbyt wielu sytuacji pod bramką rywala, ale jesteśmy do bólu skuteczni - przyznał Grzybek w rozmowie z portalem Zagłębia. - Do tego bardzo dobrze bronimy. W tabeli nie musimy już oglądać się za siebie. Bardziej patrzymy na to co jest tu i teraz - dodał.

Leszek Ojrzyński: Trzeba umieć wygrywać takie mecze

Trener Ojrzyński cieszył się z kolejnego zwycięstwa, ale zwrócił uwagę na to, że nie wszystko funkcjonowało, jak należy.

- Gratulacje dla drużyny, bo trzeba umieć wygrywać takie mecze - powiedział Ojrzyński, cytowany przez klubowe media. - Po raz kolejny zagraliśmy w roli faworyta. Jednak nie do końca zachwycaliśmy, jeśli chodzi o grę i jej intensywność - analizował.

Jasmin Burić miał co robić

Doświadczony bramkarz Jasmin Burić znów miał okazję się wykazać.

- Byliśmy bardzo skuteczni i to pozwoliło nam strzelić dwa gole - tłumaczył Ojrzyński. - Zmiennicy pokazali się z dobrej strony. W drugiej połowie mogliśmy zagrać lepiej, lecz Jasiu Burić pokazał, że jest w dobrej formie - przekonywał.

Dla Zagłębia to czwarty mecz bez porażki i trzeci z rzędu, w którym nie straciło gola.

- Wiedzieliśmy, że będziemy cierpieć - przyznał Ojrzyński. - Jednak udało nam się dowieźć rezultat do końca meczu. Szacunek dla chłopaków, bo zagrać taki mecz na zero z tyłu, to nie lada sztuka - podkreślił.

Mariusz Misiura: To trudny moment dla Wisły Płock

W odmiennym nastroju był za to Mariusz Misiura. Wisła była rewelacją rozgrywek, ale w tym roku coś zacięło się w jej grze. Nafciarze przegrali po raz czwarty z rzędu. Mimo niepowodzenia w Lubinie szkoleniowiec nie traci nadziei, że jego zespół wróci na zwycięską ścieżkę.

- To trudny dla nas moment - wyznał Misiura, cytowany przez portal Zagłębia. - Kluczem jest to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Wierzę w to, że ten moment jest po to, żebyśmy wrócili silniejsi - ocenił trener płockiego zespołu.

