Polska - Malta: Karol Świderski został bohaterem kadry! Fenomenalny gol [WIDEO]

Polska zmierzy się z Maltą w poniedziałek, 17 listopada na wyjeździe

Biało-czerwoni zagrają ostatnie spotkanie w walce w eliminacjach mistrzostw świata

W pierwszym meczu z Maltą bohaterem kadry został Karol Świderski. Zdobył dwie bramki

Malta – Polska: Gramy o pierwszy koszyk baraży eliminacji MŚ

Do zakończenia zasadniczej fazy europejskich kwalifikacji zostało jeszcze 16 spotkań, w tym poniedziałkowe Polski z Maltą w Ta 'Qali. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana z dorobkiem 14 punktów w grupie G ustępuje mającej trzy więcej Holandii, która równolegle zagra z najsłabszą w stawce Litwą.

Aby wyprzedzić ekipę Ronalda Koemana, ta musiałaby przegrać w Amsterdamie, a biało-czerwoni, poza zwycięstwem, musieliby poprawić znacznie gorszy bilans bramek. W obu spotkaniach łącznie różnica wyników musiałaby wynieść 14, czyli np. przy porażce „Pomarańczowych” jednym golem, Polacy musieliby wygrać 13 bramkami, co jest scenariusze nierealnym.

Polska gra z Maltą o punkty w el. MŚ 2026. Rywale nigdy nie strzelili nam gola, a jeden mecz przerwano przez skandal

Dlatego reprezentacja Polski szansy na jubileuszowy, 10. występ w mundialu poszuka w marcowych barażach. O ostatnie cztery przepustki do turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku z Europy powalczy 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych jest dla zespołów, które zajmą drugie pozycje w swoich grupach eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadną zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA, którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w swoich grupach.

Drużyny z drugich miejsc, na podstawie najnowszego notowania rankingu FIFA, które zostanie opublikowane w środę, zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery. Reprezentacje, które dostaną dodatkową szansę walki o awans dzięki Lidze Narodów, trafią do ostatniego, czwartego koszyka.

Malta – Polska: Karol Świderski był bohaterem kadry. Dwie bramki

Polska rozegrała pierwszy mecz z Maltą w marcu 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Podopieczni Jana Urbana zmierzyli się z rywalami bez Roberta Lewandowskiego, a o atak dbał duet Krzysztof Piątek – Karol Świderski. Były piłkarz Jagiellonii poszalał na szpicy i zdobył dwie bramki.

Dzięki temu Biało-czerwoni zostali wtedy liderami grupy eliminacyjnej, ale, niestety, później stracili tę lokatę na rzecz Holendrów.