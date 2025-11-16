Polska kadra staje przed ostatnim meczem kwalifikacyjnym do MŚ 2026, mając na celu postawienie kropki nad "i" w grupie.

Biało-czerwoni zmierzą się z Maltą, z którą mają imponujący bilans pięciu zwycięstw i bilans bramkowy 15:0.

Czy Polacy podtrzymają swoją dominację i zakończą eliminacje w dobrych nastrojach?

Przed reprezentacją Polski ostatnie spotkanie w ramach grupowych kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą, a mecz ten będzie okazją do postawienia kropki nad "i" w tej fazie eliminacji. Historia pojedynków z tym rywalem jest wyjątkowo jednostronna i napawa optymizmem przed poniedziałkową konfrontacją.

Kadra prowadzona przez Jana Urbana jest absolutnym faworytem tego starcia. Patrząc na dotychczasowe mecze, trudno sobie wyobrazić inny scenariusz niż zwycięstwo Polaków. Stawką jest nie tylko komplet punktów, ale także podtrzymanie nieskazitelnego bilansu i zakończenie eliminacji w dobrych nastrojach. Malta jest podbudowana wyjazdową wygraną 1:0 z Finlandią. To pierwsze zwycięstwo Maltańczyków w tych eliminacjach. Zajmują czwarte miejsce w grupie.

Mateusz Borek z apelem do PZPN w temacie Jana Urbana. "Byłoby przyjemnie"

Malta - Polska. Historia spotkań to dominacja Biało-czerwonych

Do tej pory Polska mierzyła się z Maltą pięciokrotnie i odniosła pięć zwycięstw. Jeszcze bardziej imponująco wygląda bilans bramek, który wynosi 15:0. Oznacza to, że Maltańczycy w historii starć z naszą kadrą ani razu nie zdołali pokonać polskiego bramkarza. Dwa z tych meczów odbyły się w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Pierwsza taka konfrontacja miała miejsce 7 grudnia 1980 roku w La Valetcie i przeszła do historii nie tylko ze względu na wynik. Mecz został przerwany w 77. minucie przy stanie 2:0 dla Polski po golu Leszka Lipki. Powodem były skandaliczne zachowanie miejscowych kibiców, którzy rzucali kamieniami w kierunku boiska! Wynik został utrzymany jako oficjalny. Rewanż we Wrocławiu w 1981 roku był popisem siły Polaków, którzy rozbili rywali 6:0, a dwa gole strzelił Włodzimierz Smolarek.

Jan Urban zaskoczył po remisie z Holandią. "Może na mistrzostwach ich walniemy?"

El. MŚ 2026: Co czeka Polaków w Ta’ Qali?

Pozostałe mecze miały charakter towarzyski, ale również kończyły się wygranymi Bało-czerwonych (1:0 w 1999 roku i 4:0 w 2003 roku). Ostatni pojedynek miał miejsce w marcu 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Wtedy Polska wygrała 2:0, a bohaterem spotkania został Karol Świderski, który zdobył obie bramki.

Poniedziałkowe spotkanie na stadionie narodowym w Ta’ Qali rozpocznie się o godzinie 20:45 i będzie transmitowane przez TVP 1 i TVP Sport. Celem polskiej kadry jest utrzymanie miejsca w pierwszym koszyku barażowym. Dla Maltańczyków – kolejna okazja, by wreszcie strzelić historycznego, pierwszego gola przeciwko naszej drużynie.

Robert Lewandowski dumny z odważnej gry Polski z Holandią. "Taki mecz nas buduje"

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien już kończyć karierę? Tak Nie Nie wiem