Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana jest niepokonana od pięciu spotkań i przygotowuje się do marcowych baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Dziennikarz Mateusz Borek apeluje do PZPN o przedłużenie kontraktu z selekcjonerem Janem Urbanem jeszcze przed barażami, niezależnie od ich wyniku.

Borek podkreśla, że stabilizacja na stanowisku trenera zapewni spokój drużynie i pozwoli Urbanowi skupić się wyłącznie na przygotowaniach do kluczowych meczów.

Dlaczego ciągłe zmiany na stanowisku selekcjonera szkodzą reprezentacji i jaki argument przemawia za utrzymaniem Urbana? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata 2026 i w marcu powalczy o awans na turniej w barażach. Kadra pod wodzą Jana Urbana jest niepokonana. Bilans nowego selekcjonera to pięć spotkań bez porażki: dwa remisy z Holandią (1:1), zwycięstwa z Finlandią (3:1) i Litwą (2:0) oraz wygrana w meczu towarzyskim z Nową Zelandią (1:0).

Dziennikarz Mateusz Borek zaapelował do władz PZPN W programie na "Kanale Sportowym" zasugerował, że kontrakt z selekcjonerem powinien zostać przedłużony jeszcze przed marcowymi barażami, niezależnie od ich wyniku.

Mateusz Borek apeluje o kontrakt dla Jana Urbana

Zdaniem komentatora, wcześniejsze przedłużenie umowy z Urbanem zapewniłoby spokój zarówno trenerowi, jak i całej drużynie w kluczowym momencie przygotowań. Borek podkreślił, że nie można uzależniać przyszłości selekcjonera od wyniku jednego czy dwóch spotkań, które często zależą od dyspozycji dnia lub szczęścia w losowaniu.

– Ja po prostu bardzo bym chciał, żeby niezależnie od tego, co się wydarzy w meczach marcowych, żeby kontrakt Jana Urbana został przedłużony – powiedział Borek w Kanale Sportowym. – Być może my nie będziemy faworytem w finale barażu. Być może nawet się zdarzy, że wylosujemy źle w tym półfinale – dodał, wskazując na potencjalne zagrożenie ze strony Szwecji, która z nowym trenerem Grahamem Potterem i takimi gwiazdami jak Viktor Gyökeres i Alexander Isak może okazać się niezwykle groźna.

Jest progres reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana

Dziennikarz podkreślił, że widoczny progres w grze i wynikach kadry jest argumentem za stabilizacją. Według niego ciągłe zmiany na stanowisku selekcjonera nie służą drużynie.

– My nie możemy skręcać. My nie możemy cały czas zmieniać. Jeśli dzisiaj na bazie pięciu spotkań za kadencji Urbana, z widocznym progresem w grze, w liczbach, to znaczy, że idziemy do przodu. Nie mam już żadnego meczu towarzyskiego przed marcem – argumentował.

Selekcjoner kadry powinien mieć spokój przed barażami

Na koniec Borek zwrócił się bezpośrednio do prezesa Cezarego Kuleszy i sekretarza generalnego PZPN - Łukasza Wachowskiego.

– Moim zdaniem dla spokoju tej drużyny, dla spokoju trenera byłoby przyjemnie, panie Czarku, byłoby przyjemnie panie Łukaszu, gdybyśmy przedłużyli kontrakt z trenerem przed barażami. Żeby on też miał spokój w głowie. Żeby nie myślał o niczym innym, tylko o tym jak zagrać ten dwumecz – zakończył.

