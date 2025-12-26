Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, bezkompromisowo ocenia polski futbol za kończący się rok, rozdając "rózgi" i "prezenty".

Od Roberta Lewandowskiego po prezesa PZPN, nikt nie uniknął surowej oceny Tomaszewskiego.

Sprawdź, kto według "Tomka" zasłużył na pochwałę, a kto na krytykę w świątecznym rozliczeniu roku!

Michał Probierz (53 l., były selekcjoner) – RÓZGA

Kadencja była porażką

Choć jego nominacja była dobrym pomysłem, to kadencja okazała się porażką. Problemem było ciągłe rotowanie składem i brak stabilizacji. Dwóch meczów nie zagrał jednym składem. A piłka polega na tym, że ta jedenastka musi się znać jak łyse konie. Powinien był podać się do dymisji już po spadku z dywizji A Ligi Narodów.

Robert Lewandowski (37 l., kapitan reprezentacji) – RÓZGA

Powinien być z drużyną

Najlepszy piłkarzem w historii polskiego futbolu, to za postawę w reprezentacji w minionym roku przyznaję mu rózgę. Chodzi przede wszystkim o jego nieobecność w kluczowym meczach z Finlandią. Kapitan powinien być z zawodnikami. Jestem przekonany, że gdyby przyjechał i zagrał te ostatnie piętnaście minut, to wygralibyśmy.

Cezary Kulesza (63 l., prezes PZPN) – PREZENT Z RÓZGĄ

Popełnił wielbłąd

Ocena "dwa w jednym". Prezent należy mu się za to, że "wziął na klatę" błąd związany ze zmianą selekcjonera i przyznał się do pomyłki. Rózga jest jednak nieunikniona, ponieważ ten błąd, a nawet jako "wielbłąd", kosztował polską piłkę bardzo wiele. W tej chwili jednak będzie już dmuchał na zimne. Czegoś go to nauczyło.

Dariusz Mioduski (61 l., prezes Legii) – PREZENT Z RÓZGĄ

Rozliczmy jego doradców!

Właściciel Legii Warszawa, podobnie jak prezes Kulesza, zasłużył na mieszaną ocenę. Prezent należy mu się za ogromne pieniądze, które inwestuje w klub, m.in. w jeden z najlepszych ośrodków treningowych w Europie. Rózga jest jednak za fatalne decyzje personalne i brak rozliczania dyrektorów sportowych za ich błędy. Mioduski popełnił błąd, zatrudniając dyrektorów sportowych. Trzeba rozliczać nie jego, tylko właśnie tych doradców.

Wojciech Szczęsny (35 l., bramkarz Barcelony) – PREZENT

Ciężko pracował

Bramkarz FC Barcelona zasłużył na pełne uznanie. Szczęsny ciężko pracował, poprawił grę nogami i z klasą przyjął rolę zmiennika, by ostatecznie wywalczyć sobie miejsce w składzie. Tym mi zaimponował, że w następnych meczach grał, grał, grał i wielokrotnie przyczynił się do tego, że Barcelona zdobyła trzy punkty.

Jan Urban (63 l., selekcjoner reprezentacji) – PREZENT

Wprowadził stabilizację

Obecny selekcjoner reprezentacji Polski to jeden z największych wygranych tego roku. Nie przegrał jeszcze meczu i potrafił wygrywać nawet wtedy, gdy drużyna grała słabo. Najważniejsza jest jednak stabilizacja składu. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów dwa mecze były praktycznie w tym samym składzie. Nigdy się to nie zdarzało.

Oskar Pietuszewski (17 l., pomocnik Jagiellonii) – PREZENT

Rywale zgłupieją!

Młody talent Jagiellonii Białystok otrzymał prezent na zachętę, ale moim zdaniem powinien dostać coś znacznie cenniejszego – miejsce w kadrze na baraże. Pietuszewski to zawodnik nieobliczalny i nierozszyfrowany dla rywali. Jemu się należy, zamiast tej paczki, powołanie. Jak wyjdzie na boisko, to przeciwnik, przepraszam, może zgłupieć.

