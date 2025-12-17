BBC nagle informuje o Robercie Lewandowskim! Sensacja to mało powiedziane

W wieku 37 lat Robert Lewandowski wciąż błyszczy w FC Barcelonie, ale jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania.

BBC donosi o sensacyjnym zainteresowaniu Polakiem ze strony amerykańskiego klubu MLS, Chicago Fire.

Czy "Lewy" opuści Katalonię i przeniesie się za ocean? Poznaj najnowsze doniesienia dotyczące jego potencjalnego transferu!

Robert Lewandowski przyszłość. Polak opuści FC Barcelona?

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona gra czwarty sezon. Lata lecą, a Polak cały czas jest czołowym piłkarzem klubu ze stolicy Katalonii. Co prawda coraz częściej zdarza się, że zaczyna mecz na ławce rezerwowych (w końcu w Barcelonie konkurencja jest ogromna), ale trener Hansi Flick na najlepszego gracza reprezentacji Polski zawsze może liczyć. Mało tego, ostatnio ligowy mecz z Athletic Bilbao "Lewy" rozpoczął jako kapitan. Wcześniej ustrzelił hat-tricka w spotkaniu z Celtą Vigo. Łącznie w tym sezonie La Liga nasz napastnik zdobył 8 goli. Gorzej mu idzie w Lidze Mistrzów. W tegorocznej edycji Robert Lewandowski na listę strzelców jeszcze się nie wpisał. Nie wiadomo, czy w sezonie 2026/27 Polak będzie miał okazję powiększyć swój dorobek strzelecki w Barcelonie. Ciągle bowiem plotkuje się o jego odejściu z klubu. Nowe wiadomości w tej sprawie przekazało BBC.

Robert Lewandowski w MLS? Transfer "całkiem realny"

Z informacji wynika, że Robert Lewandowski znalazł się na celowniku grającego w MLS Chicago Fire, czyli klubu, w którym w przeszłości grało kliku Polaków, m.in. Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny i Przemysław Frankowski. Z tego, co można przeczytać w artykule, sprawa wygląda dość poważnie.

Robert Lewandowski świętował z żoną wyjątkowy moment. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, co ma na nogach

Lewandowski rozmawia o transferze do MLS. Chicago Fire przeprowadziło pozytywne rozmowy z Lewandowskim. Robert jest otwarty na transfer i kwestia jego wynagrodzenia nie będzie stanowić problemu. Transfer do MLS wydaje się całkiem realny, a klub traktuje Lewandowskiego priorytetowo

- czytamy w BBC. Przypomnijmy, że wcześniej zainteresowanie Polakiem wyraziło wiele innych klubów, w tym słynny AC Milan. Z drugiej strony słyszy się, że Robert Lewandowski najchętniej zostałby w Barcelonie, nawet z obniżoną wysokością wynagrodzenia.

Galeria: Robert Lewandowski ze szpanerską siatą wysiadł z samolotu

Sonda Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć