CD Guadalajara - FC Barcelona: Mecz Pucharu Króla opóźniony! Co się stało?

Niezwykle gorąco przed meczem CD Guadalajara - FC Barcelona w 1/16 finału Pucharu Króla. Najpierw polskich kibiców obiegła smutna wiadomość - Wojciech Szczęsny nie znalazł się w składzie Barcelony na ten mecz pomimo wcześniejszych sygnałów płynących od rana z Hiszpanii. Hansi Flick postawił na wracającego po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Do tego powołany na to spotkanie Robert Lewandowski nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Ale prawdziwym zaskoczeniem jest ostatni komunikat o opóźnieniu tego meczu!

Guadalajara - Barcelona: Pilne wieści w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego! Nie tak miało być

Guadalajara - Barcelona: Mecz opóźniony! Dlaczego?

Pierwsze wieści o opóźnieniu meczu Guadalajary z Barceloną pojawiły się jeszcze przed godziną 20. Taką informację przekazał m.in. Alfredo Martinez. Niewiele później nadszedł oficjalny komunikat - FC Barcelona poinformowała, że mecz rozpocznie się o godzinie 21:30 ze względów bezpieczeństwa. Czy kibice "Dumy Katalonii" mają powody do niepokoju?

Jak informują lokalne media, powodem takiej decyzji mają być problemy z dodatkowymi trybunami dostawionymi specjalnie na to spotkanie. Przedłużająca się instalacja opóźniła otwarcie bram stadionu, co spowodowało zator wśród kibiców oczekujących na wejście na trybuny.

❗ 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘For security reasons, the match will start at 9:30 PM.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2025

Pozostaje mieć nadzieję, że półgodzinne opóźnienie to ostatnia taka niespodzianka i o 21:30 usłyszmy pierwszy gwizdek sędziego. Przypomnijmy skład, w jakim Barcelona zagra z Guadalajarą o awans do 1/8 finału Pucharu Króla: