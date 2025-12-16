CD Guadalajara - FC Barcelona: Mecz Pucharu Króla opóźniony! Co się stało?

Niezwykle gorąco przed meczem CD Guadalajara - FC Barcelona w 1/16 finału Pucharu Króla. Najpierw polskich kibiców obiegła smutna wiadomość - Wojciech Szczęsny nie znalazł się w składzie Barcelony na ten mecz pomimo wcześniejszych sygnałów płynących od rana z Hiszpanii. Hansi Flick postawił na wracającego po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Do tego powołany na to spotkanie Robert Lewandowski nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Ale prawdziwym zaskoczeniem jest ostatni komunikat o opóźnieniu tego meczu!
Guadalajara - Barcelona: Pilne wieści w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego! Nie tak miało być
Guadalajara - Barcelona: Mecz opóźniony! Dlaczego?
Pierwsze wieści o opóźnieniu meczu Guadalajary z Barceloną pojawiły się jeszcze przed godziną 20. Taką informację przekazał m.in. Alfredo Martinez. Niewiele później nadszedł oficjalny komunikat - FC Barcelona poinformowała, że mecz rozpocznie się o godzinie 21:30 ze względów bezpieczeństwa. Czy kibice "Dumy Katalonii" mają powody do niepokoju?
Jak informują lokalne media, powodem takiej decyzji mają być problemy z dodatkowymi trybunami dostawionymi specjalnie na to spotkanie. Przedłużająca się instalacja opóźniła otwarcie bram stadionu, co spowodowało zator wśród kibiców oczekujących na wejście na trybuny.
Pozostaje mieć nadzieję, że półgodzinne opóźnienie to ostatnia taka niespodzianka i o 21:30 usłyszmy pierwszy gwizdek sędziego. Przypomnijmy skład, w jakim Barcelona zagra z Guadalajarą o awans do 1/8 finału Pucharu Króla:
- Marc-Andre ter Stegen - Marc Casado, Eric Garcia, Andreas Christensen, Jofre Torrents - Marc Bernal, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Roony Bardghji - Marcus Rashford