Guadalajara - Barcelona: Pilne wieści w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego! Nie tak miało być

FC Barcelona wygrała ostatnią edycję Pucharu Króla. W nowym sezonie przystępuje do tych rozgrywek od 1/16 finału. Los skrzyżował ją z trzecioligowym CD Guadalajara. Hiszpańskie media od rana informowały, że ma to być kolejna szansa dla Wojciecha Szczęsnego, który po listopadowej przerwie reprezentacyjnej stracił miejsce w bramce na rzecz powracającego po kontuzji Joana Garcii. Docierały optymistyczne informacje, że Polak jest w hierarchii przed wracającym Markiem-Andre ter Stegenem, ale tuż przed meczem trener Hansi Flick zupełnie temu zaprzeczył.

To tam przeniesie się Robert Lewandowski? To byłaby transferowa bomba!

Pilne wieści o Szczęsnym i Lewandowskim przed meczem z Guadalajarą

Wbrew zapowiedziom, to ter Stegen rozpocznie zmagania w Pucharze Króla w bramce Barcelony. Szczęsny ponownie usiądzie na ławce, tym razem wraz z podstawowym golkiperem Garcią. A to nie koniec złych informacji dla polskich kibiców...

Skład FC Barcelona na mecz z CD Guadalajara w 1/16 finału Pucharu Króla: ter Stegen - Eric Garcia, de Jong, Christensen, Jofre Torrents - Casado, Bernal, Fermin - Yamal, Rashford, Roony

Kylian Mbappe wygrał z PSG w sądzie. Chodzi o gigantyczne pieniądze!

Mimo że w kadrze powołanych na ten mecz znalazł się Robert Lewandowski, ostatecznie nie ma go w składzie meczowym choćby na ławce rezerwowych! Ostatnio polski napastnik przesiedział na niej cały ligowy bój z Osasuną. 37-latek narzekał na drobne problemy zdrowotne, ale obecność wśród powołanych pozwalała sądzić, że będzie do dyspozycji trenera. Najwyraźniej niemiecki szkoleniowiec nie chce jednak ryzykować zdrowiem Lewandowskiego i postawił na innych zawodników.

Na tym ważne wiadomości przed meczem się nie kończą. Ze względów bezpieczeństwa początek spotkania Guadalajara - Barcelona opóźniono na godzinę 21:30!

❗ 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘For security reasons, the match will start at 9:30 PM.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2025