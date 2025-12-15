Zapadła decyzja w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Hansi Flick miał już o tym przesądzić. Czy zagra z CD Guadalajara?

FC Barcelona zagra kolejny mecz Pucharu Króla z CD Guadalajara

Ekipa Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego to zdecydowani faworyci w tej konfrontacji

Hansi Flick miał zadecydować, kto wystąpi w bramce w tym spotkaniu. Czy zagra Wojciech Szczęsny?

Barcelona – Guadalajara: Szczęsny zagra w Pucharze Króla!

Trener piłkarzy FC Barcelony Hansi Flick poinformował, że decyzję o obsadzie bramki we wtorkowym meczu 1/16 finału Pucharu Hiszpanii z CD Guadalajara podejmie po rozmowach z Wojciechem Szczęsnym i Markiem-Andre ter Stegenem. Jak informuje hiszpański „AS”, na boisku ma pojawić się polski golkiper. Szkoleniowiec zapewnił również, że do gry gotowy będzie Robert Lewandowski.

Podczas konferencji prasowej Flick ogłosił, że wolne otrzyma Joan Garcia, który w obecnym sezonie pełni rolę podstawowego golkipera. O miejsce w składzie na pucharowe starcie rywalizują Szczęsny oraz wracający po kontuzjach ter Stegen.

Zadrżeliśmy po tych wieściach o Lewandowskim! Nie trenował z drużyną, nie wygląda to dobrze

- Marc to fantastyczny bramkarz, a my mamy trzech świetnych zawodników na tej pozycji (...). Szczęsny rozegrał fantastyczny poprzedni sezon. W tym sezonie też, kiedy Joan był kontuzjowany, dał nam pewność oraz stabilizację - ocenił Flick.

Dla ter Stegena byłaby to szansa na pierwszy występ w klubie od 18 maja. Niemiec w ostatnich miesiącach leczył urazy kolana i kręgosłupa. Szkoleniowiec odniósł się także do spekulacji transferowych dotyczących 33-latka. „To on decyduje, nie ja w tej sprawie” – zaznaczył trener, podkreślając, że ter Stegen pozostaje ważnym atutem zespołu.

Z kolei Szczęsny wraca do dyspozycji po problemach żołądkowych, które wykluczyły go z sobotniego meczu ligowego z Osasuną (2:0). I to właśnie on ma wybiec na murawę w pierwszym składzie!

Co z kontuzją Lewandowskiego? Flick wyjaśnia!

W kadrze na spotkanie z trzecioligową Guadalajarą znajdzie się również Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ostatnio pauzował z powodu dolegliwości mięśniowych i według doniesień medialnych opuścił poniedziałkowy trening. Flick zapewnił jednak, że napastnik jest zdrowy, choć sztab rozważa różne warianty w ataku.

Na występ Lewandowskiego liczą rywale „Dumy Katalonii”. - Gra z Barceloną to marzenie, a ja osobiście bardzo chciałbym się zmierzyć we wtorek z Robertem Lewandowskim - przyznał kapitan CD Guadalajara, Javier Ablanque.