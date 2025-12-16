CD Guadalajara - FC Barcelona. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać Puchar Króla 16.12.2025?

Kamil Heppen
2025-12-16 20:51

Mecz CD Guadalajara - FC Barcelona to początek drogi do obrony Pucharu Króla dla klubu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Początek spotkania 1/16 finału został opóźniony o 30 minut, na godzinę 21:30. Gdzie oglądać ten mecz? Sprawdź szczegóły transmisji: CD Guadalajara - FC Barcelona na żywo online i w TV.

Autor: Joan Monfort/ Associated Press

Mecz CD Guadalajara - FC Barcelona w 1/16 finału Pucharu Króla miał rozpocząć się o godzinie 21:00, ale został opóźniony. Ze względów bezpieczeństwa początek spotkania opóźniono o 30 minut. Gospodarze grający na co dzień w trzeciej lidze hiszpańskiej nie wyrobili się z organizacją historycznego spotkania cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem. Problemy z dodatkowymi trybunami dostawionymi specjalnie na to spotkanie sprawiły, że bramy stadionu nie zostały otwarte na czas.

To jednak nie koniec ważnych wieści przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Tuż przed komunikatem o opóźnieniu, poznaliśmy skład Barcelony na to spotkanie. Hansi Flick wbrew przewidywaniom nie postawił na Wojciecha Szczęsnego. To wracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen zastąpi między słupkami Joana Garcię. Z kolei Robert Lewandowski nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych, mimo że został powołany przez trenera na starcie z trzecioligowym rywalem.

Ważna informacja dla kibiców w Polsce pojawiła się we wtorek rano. Od dzisiaj mecze Pucharu Króla będą pokazywane na antenie Eleven Sports. Już pierwsze starcie Barcelony w tej edycji krajowego pucharu będzie można obejrzeć właśnie tam. Na którym kanale?

Mecz 1/16 finału Pucharu Króla CD Guadalajara - FC Barcelona rozpocznie się we wtorek, 16 grudnia 2025, o godzinie 21:30. Transmisja w TV wyłącznie na kanale Eleven Sports 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Półgodzinne opóźnienie nie odgrywa na szczęście większej roli, poza dłuższym oczekiwaniem na pierwszy gwizdek sędziego i start transmisji - ta ma rozpocząć się o 21:25.

