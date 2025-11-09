Celta Vigo - FC Barcelona NA ŻYWO. Gol Lewandowskiego, Szczęsny znów pokonany! [Wynik LIVE]

Celta Vigo - FC Barcelona 1:1
Bramki: Carreira (11') - Lewandowski (10' - k.)
Kartki:
Celta: Radu - M. Fernandez, Starfelt, M. Alonso - Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira - Jutgla, Iglesias, Duran
Barcelona: Szczęsny - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - Olmo, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Lewandowski, Rashford
Celta Vigo - FC Barcelona
37'
Rashford idealnie dośrodkował na nogę Lewandowskiego, a ten zachował się perfekcyjnie i w ten sposób już jest najlepszym strzelcem Barcelony w lidze! To jego 6. trafienie.
37'
GOOOOOOL! LEWANDOWSKI PO RAZ DRUGI! Ależ asysta Rashforda!
36'
Ważna interwencja Erica na sprincie w roli ostatniego obrońcy!
34'
Dobra interwencja Szczęsnego daleko przed polem karnym.
32'
Przestrzelił Fermin z woleja! Pięknie odnalazł się w polu karnym, ale z lewej nogi uderzył nad bramką!
31'
Świetna akcja Erica na prawej stronie, ale ostatecznie tylko rzut rożny.
28'
Niesamowite jest tempo tego meczu. W mgnieniu oka Celta potrafi przenieść akcję spod pola karnego pod "16" Barcelony!
25'
JAK TO NIE WPADŁO?! Barcelona na trzy razy próbowała szczęścia z pola karnego - najpierw Fermin zepsuł sytuację po podaniu od Lewandowskiego, dobitka Rashforda trafiła w słupek, a mocny strzał Lewandowskiego z ostrego kąta trafił w ofiarnie interweniującego bramkarza!
22'
Na powtórce pokazano reakcję Lewandowskiego po golu. Polak wymownie przetarł czoło, widząc że piłka wpadła do siatki.
22'
Trudny początek Yamala. Nie może na razie wejść w ten mecz.
19'
A tak Lewandowski wyprowadził Barcelonę na kilkudziesięciosekundowe prowadzenie:
𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🎯🇵🇱 Polak wykorzystał rzut karny i dał prowadzenie Barcelonie!
16'
Piłkarz Celty próbował przelobować Szczęsnego z połowy! Polak zdążył jednak wrócić do bramki.
15'
Dobra interwencja Szczęsnego sam na sam z Iglesiasem, choć ten i tak był na spalonym.
13'
Fatalna strata Fermina po wznowieniu i Jutgla huknął zza pola karnego, ale nad bramką Szczęsnego!
11'
I GOOOOOL! Celta błyskawicznie wykorzystała kontrę, zamiast 2:0 mamy 1:1 po golu Carreiry! Szczęsny znów bez czystego konta!
11'
Ale zamieszanie! Mogło już być 2:0, ale Rashford zmarnował sytuację sam na sam. Biegnący do dobitki Lewandowski padł w polu karnym, podobnie jak... sędzia!
10'
UFFF! Po rękach bramkarza, ale Lewandowski skutecznie z rzutu karnego!
9'
Robert Lewandowski już bierze piłkę!
9'
RZUT KARNY DLA BARCELONY!
8'
Sędzia biegnie obejrzeć powtórki!
7'
VAR sprawdza potencjalną rękę w polu karnym po strzale Olmo!
6'
Eric Garcia po złamaniu nosa w meczu LM gra dziś w charakterystycznej masce.
4'
Balde ratuje Barcelonę w pustej bramce! Choć wcześniej i tak był minimalny spalony Durana.
4'
Lewandowski uderzył z powietrza z linii pola karnego, ale Radu złapał tę piłkę!
3'
Agresywnie od początku grają piłkarze Celty.
1'
Nawet na grafice przedmeczowej był już wpisany Casado, ale w ostatniej chwili po rozgrzewce doszło do roszady.
1'
Barcelona rozpoczęła mecz!
Zmiana w ostatniej chwili - w składzie Barcelony Dani Olmo, a nie Marc Casado!
Przed meczem jeszcze minuta ciszy.
Na stadionie gra już hymn Celty, a piłkarze ruszyli z tunelu!
Celta nie przegrała meczu od 28 września. Czy dziś przedłuży tę serię?
20:49
Już za kilka minut piłkarze wyjdą na murawę Estadio Balaidos.
W składzie Celty m.in. znani z Barcelony Mingueza i Moriba. Brakuje za to kapitana Iago Aspasa:
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #CeltaBarça ⋄ #LALIGAEASPORTS
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dziś od pierwszej minuty!
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#CeltaBarça
Witamy w relacji na żywo z ligowego meczu Celta Vigo - FC Barcelona. Początek o 21:00!
Mecz Celta Vigo - FC Barcelona zamknie 12. kolejkę La Liga rozgrywaną tuż przed przerwą na reprezentacje. Kilka dni po zwariowanym meczu w Lidze Mistrzów UEFA z Club Brugge (3:3) piłkarze Barcelony wracają na krajowe podwórko. Przed wyjazdem do Vigo mieli nawet okazję po raz pierwszy trenować na zmodernizowanym stadionie Camp Nou. Czy przełoży się to na udany występ na gorącym Estadio Balaidos? Wystarczy przypomnieć, że w ostatnim, świetnym sezonie Barcy wyjazd na ten obiekt skończył się tylko remisem 2:2.
Wielki powrót do ataku Barcelony. Polscy kibice czekali na to od dawna
Celta Vigo - Barcelona na żywo. Relacja live z meczu La Liga dzisiaj 9.11.2025
Jednego z goli strzelił wtedy Robert Lewandowski, który powoli wraca do gry po kontuzji. W meczach z Elche i Club Brugge wchodził z ławki, ale nie wniósł nic szczególnego. Niewykluczone, że tym razem najlepszy strzelec Barcelony w ostatnich latach zagra od pierwszej minuty! Tego może być pewien Wojciech Szczęsny, który postara się zachować z Celtą pierwsze czyste konto w tym sezonie. Może być to o tyle ważne, że jego konkurent - Joan Garcia - wraca do zdrowia i ma być gotowy do gry już po przerwie reprezentacyjnej. Tym samym może się okazać, że mecz z Celtą będzie ostatnim występem polskiego bramkarza na dłuższy czas.
Szczęsny z pewnością zrobi wszystko, aby pomóc drużynie na trudnym terenie. Barcelona musi też odpowiedzieć na sobotnie zwycięstwa Villarreal (2:0 z Espanyolem) i Atletico Madryt (3:1 z Levante), z którymi rywalizuje za plecami Realu Madryt. Z kolei "Królewscy" rozegrali w niedzielę trudny mecz z Rayo Vallecano zakończony remisem 0:0. Oznacza to, że Barca może zmniejszyć stratę do lidera, która przed spotkaniem z Celtą wynosi 6 punktów. Początek już o 21:00!