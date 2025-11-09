Celta Vigo - FC Barcelona NA ŻYWO. Gol Lewandowskiego, Szczęsny znów pokonany! [Wynik LIVE]

FC Barcelona zagra dzisiaj (9 listopada) na wyjeździe z Celtą Vigo w 12. kolejce La Liga. Wiele wskazywało na to, że na boisku pojawią się zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski. Pierwszy wciąż szuka czystego konta, a drugi gola po powrocie po kontuzji. Obaj zagrają z Celtą od pierwszej minuty! Zapraszamy na relację "Super Expressu" z meczu Celta Vigo - Barcelona na żywo od godziny 21:00!

i Autor: Associated Press Celta Vigo - FC Barcelona NA ŻYWO. Lewandowski i Szczęsny grają w La Liga! [Wynik LIVE]