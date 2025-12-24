FC Barcelona pilnie szuka zawodnika! Mamy dwóch kandydatów z Polski

FC Barcelona pilnie szuka stopera

Robert Lewandowski w FC Barcelona gra czwarty sezon i ciągle - mimo upływu lat - jest kluczowym zawodnikiem tego słynnego klubu. W tym sezonie "Lewy" w La Liga zdobył 8 goli i w klasyfikacji strzelców wyprzedzają go tylko Kylian Mbappe (18 goli), Ferran Torres (11) i Vedat Muriqi (9). Warto jednak dodać, że Polak rozegrał najmniej spotkań spośród wymienionej czwórki. Cały czas mówi się o potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony po zakończeniu sezonu 2025/26. Ponoć jednak Polak wcale nie chce opuszczać Katalonii i jest skłonny zgodzić się na znaczne obniżenie pensji. Na razie FC Barcelona na głowie na inny problem. Kontuzja Andreasa Christensena i niepewna sytuacja zdrowotna Ronalda Araujo sprawiają, że klub pilnie poszukuje stopera.

Jan Bednarek lub Jakub Kiwior mogą trafić do Barcelony?

Z informacji katalońskich mediów wynika, że Barca jest zainteresowana sprowadzeniem zawodnika na krótki okres, by zbytnio nie nadwyrężyć budżetu. Wśród kandydatów pojawiają się tacy gracze jak Nicolas Otamendi z Benfiki oraz 22-letni Stefan de Vrij z Interu Mediolan. Idealnym stoperem dla Barcelony byłby gracz doświadczony i lewonożny. My proponujemy kandydatury Polaków. Zarówno Jan Bednarek, jak i Jakub Kiwior znakomicie spisują się w FC Porto. Są sporo młodsi od wspomnianych zawodników, ale mają duże doświadczenie. Do tego Kiwior jest piłkarzem lewonożnym. Co prawda wątpliwe, że FC Porto puści któregoś ze swoich czołowych graczy na wypożyczenie, ale gdyby FC Barcelona zaproponowała wykup któregoś z Polaków za dobrą cenę, to już byłaby inna rozmowa. Na pewno i Jan Bednarek (29 l.), i Jakub Kiwior (25 l.) to gracze bardziej przyszłościowi niż Otamendi i De Vrij. Przypomnijmy, że w Barcelonie cały czas gra też Wojciech Szczęsny. Chętnie byśmy zobaczyli trzech Polaków w składzie "Bluagrany".

