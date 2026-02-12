FC Barcelona gra na wyjeździe z Atletico w 1/2 finału Copa del Rey.

Robert Lewandowski tym razem zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Atletico - FC Barcelona w Pucharze Króla.

Atletico - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w 1/1 finału Copa del Rey zaczyna na ławce rezerwowych. Do pierwszego składu wraca Ferran Torres. Lewandowski dostanie pewnie szansę po przerwie. To pierwszy mecz w dwumeczu. Rewanż zostanie rozegrany 3 marca na Camp Nou. W pierwszym półfinale Pucharu Króla Athletic Bilbao przegrał wczoraj z Realem Sociedad 0:1. Poniżej składy Atletico i Barcelony:

Atletico Madryt: Musso, Ruggeri, Molina, Hancko, Pubill, Koke, Llorente, Giuliano, Griezmann, Álvarez, Lookman.

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Atletico - FC Barcelona w półfinale Copa del Rey: Barca na trudnym terenie

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w półfinale Pucharu Króla zapowiada się bardzo ciekawie. Gospodarze zajmują 3. miejsce w tabeli LaLiga. Barca znów musi radzić sobie bez kontuzjowanego Raphinhi. W dodatku z gry wypadł zastępujący go ostatnio Marcus Rashford. - Sytuacja nie jest łatwa. Gramy z fantastycznym zespołem, widziałem mecz Pucharu Króla z Betisem i to było naprawdę imponujące, jak grali - przyznał Hansi Flick - trener Barcelony. - To było świetne spotkanie do oglądania. Cholo Simeone wykonuje fantastyczną pracę w Atlético. Bardzo to doceniam. Czeka nas ciężki mecz - dodał Niemiec.

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w 1/2 finału Copa del Rey zostanie rozegrany w czwartek 12 lutego 2026. Początek meczu Atletico - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Atletico Madryt - FC Barcelona na antenie Eleven Sports 1 oraz online na elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

