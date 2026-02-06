Trener Barcelony bez ogródek o Robercie Lewandowskim! "Jest, jak jest"

Robert Lewandowski, mimo 38 lat, pozostaje ważnym zawodnikiem FC Barcelona, choć często rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych.

Trener Hansi Flick przyznaje, że Lewandowski chciałby grać więcej, ale podkreśla, że sytuacja jest, jaka jest i że Polak musi cieszyć się obecnym sezonem.

Flick zaznacza, że Lewandowski jest w dobrym nastroju i kocha grać dla Barcelony, a rozmowy o jego przyszłości odbędą się w innym terminie

Robert Lewandowski i Ferran Torres. Silna konkurencja w ataku FC Barcelona

Robert Lewandowski w Barcelonie gra już czwarty sezon. Wiele wskazuje na to, że w czerwcu kapitan reprezentacji Polski opuści Katalonię. Mówi się o tym, że trafi do Arabii Saudyjskiej lub amerykańskiej MLS. Cały czas jednak "Lewy" jest filarem klubu prowadzonego przez Hansiego Flicka, i to mimo tego, ze stosunkowo często zaczyna mecze na ławce rezerwowych. Trzeba pamiętać, że FC Barcelona w swoich szeregach ma też skutecznego Ferrana Torresa, a meczów w sezonie jest tak wiele, że składem trzeba rotować. W ostatnim spotkaniu - w ćwierćfinale Pucharu Króla z Albacete - Polak grał od pierwszej minuty. Został zmieniony w drugiej połowie przez... Ferrana. Tym razem ani Robert Lewandowski, ani Hiszpan do siatki nie trafili, ale Barca i bez ich goli wygrała 2:1 (bramki strzelali Ronald Araujo i Lamine Yamal). Teraz Flick został zapytany o przyszłość Roberta Lewandowskiego w klubie.

Robert Lewandowski chciałby grać więcej? Hansi Flick bez ogródek

Hansi Flick zdradził, że rozmowy na ten temat się toczyły, ale podkreślił, że "to jeszcze nie koniec sezonu". Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z tego, że kapitan naszej kadry jest głodny gry.

- Robert musi cieszyć się tym sezonem. Nie wiemy, co się wydarzy. Robert wykonuje świetną pracę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że chciałby grać nieco więcej, a w niektórych meczach nawet po 90 minut, ale jest, jak jest

- podkreślił bez ogródek Flick.

Robert jest w dobrym nastroju. Mam nadzieję, że cieszy się z tej sytuacji. Co zauważyłem, to on kocha grać dla Barcelony. Zobaczymy, co się wydarzy na koniec sezonu, teraz nie jest czas na takie rozmowy

- uciął wszelkie spekulacje niemiecki szkoleniowiec Barcelony.

