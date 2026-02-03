FC Barcelona gra na wyjeździe z Albacete w 1/4 finału Copa del Rey.

Robert Lewandowski tym razem zacznie mecz w pierwszym składzie.

Czy Barcelona poradzi sobie z sensacyjnym pogromcą Realu Madryt?

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Albacete - FC Barcelona w Pucharze Króla.

Albacete - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie

Robert Lewandowski mecz Albacete - FC Barcelona w 1/4 finału Copa del Rey zacznie w pierwszym składzie. Kontuzjowany jest Raphinha. Nie jest to poważny uraz, ale Brazylijczyk co najmniej tydzień będzie przechodził rehabilitację i nie będzie do dyspozycji trenera Hansiego Flicka. Nie ma go nawet na ławce rezerwowych. Poniżej składy:

Albacete: Lizoain - Aguado, Moreno Arrones Gil, Bernabeu, Neva - Melendes, Villar, Ruiz, Gonzales - Medina, Puertas.

FC Barcelona: Joan García - Cancelo, Araujo, Eric, Gerard Marín - De Jong, Bernal - Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford - Lewandowski.

Albacete - FC Barcelona w Copa del Rey: Barca kontra pogromca Realu

Mecz Albacete - FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla zapowiada się bardzo ciekawie. Gospodarze to zespół z LaLiga 2, ale w poprzedniej rundzie Copa del Rey sprawili sensację, pokonując 3:2 Real Madryt. Teraz będą chcieli pójść za ciosem i spróbują wyeliminować drugiego hiszpańskiego giganta. - Kluczowe będzie nasze nastawienie mentalne. Mamy ogrom jakości w zespole, ale musimy też walczyć, wchodzić w pojedynki. To chcę zobaczyć w grze mojego zespołu - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony.

Przed meczem z Albacete trener Barcelony Hansi Flick przyznał, że martwi go kontuzja Raphinhi. - To bardzo ważny zawodnik. Jesteśmy w trudnym momencie sezonu i potrzebujemy każdego zawodnika dostępnego do gry, a gdy on wypada, to jest duży problem - stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

Albacete - FC Barcelona Gdzie oglądać Puchar Króla NA ŻYWO?

Mecz Albacete - FC Barcelona w 1/4 finału Copa del Rey zostanie rozegrany w we wtorek 3 lutego 2026. Początek meczu Albacete - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Albacete - FC Barcelona na antenie Eleven Sports 1 oraz online na elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

