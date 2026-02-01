Kamil Grosicki nie strzelił karnego, a Kylian Mbappe trafił. Słynny Francuz jednak zaliczył gorszą wpadkę

W meczu Motor Lublin - Pogoń Szczecin Kamil Grosicki nie wykorzystał rzutu karnego, a jego drużyna przegrała 1:2.

Kylian Mbappe strzelił gola z rzutu karnego w meczu Realu Madryt z Rayo Vallecano, ale wcześniej nie trafił do pustej bramki.

Real Madryt wygrał z Rayo Vallecano 2:1 po golu Mbappe z karnego w doliczonym czasie gry.

Kamil Grosicki zmarnował rzut karny w meczu Motor Lublin - Pogoń Szczecin

Kamil Grosicki po perypetiach związanych z przedłużeniem kontraktu w Pogoni Szczecin wrócił na boisko. Zresztą tak jak cała Ekstraklasa. W pierwszym meczu wiosennej rundy Pogoń zmierzyła się na wyjeździe z Motorem Lublin. Gospodarze prowadzenie objęli już w 3. minucie, a gola strzelił Karol Czubak. Po 27 minutach gry było już 2:0 dla ekipy z Lublina. Bramkę zdobył Jacques M'Baye. 9 minut później kontaktowego gola strzelił Fredrik Ulvestad. Więcej bramek nie padło, choć powinno. Przynajmniej jedna. W 69. minucie meczu sędzia podyktował rzut karny dla Pogoni. Do piłki podszedł Kamil Grosicki. Jego strzał jednak obronił bramkarz Motoru Ivan Brkić. "Grosik" szarpał jeszcze w drugiej połowie, ale nie przyniosło to konkretnego efektu i został zmieniony w 77. minucie. W niedzielę, 1 lutego, rzut karny wykonywał też Kylian Mbappe. On trafił, ale wcześniej zaliczył większą wpadkę od Kamila Grosickiego.

Kamil Grosicki wybrał "lojalność zamiast pieniędzy". Padły słowa o odpowiedzialności

Galeria: Tak wygląda 37-letni Kamil Grosicki

Kylian Mbappe strzelił karnego, ale nie trafił na pustą bramkę

Real Madryt niemiłosiernie męczył się z broniącym się przed spadkiem Rayo Vallecano. "Królewscy" prowadzenie objęli w 15. minucie za sprawą gola Viniciusa, ale w 49. rywale wyrównali po golu Jorge De Frutosa. Gdy wydawało się, że derby Madrytu skończą się podziałem punktów, w doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla Realu, którego na bramkę zamienił Kylian Mbappe. Tym samym zrehabilitował się za ogromną wpadkę. W 68. minucie Francuz daleko przed polem karnym minął bramkarza Rayo i miał przed sobą pustą bramkę. Gola jednak nie strzelił. Piłka odbiła się od poprzeczki i wróciła na plac gry. Poniżej prezentujemy wideo z tamtej sytuacji.

Kylian Mbappe wygrał z PSG w sądzie. Chodzi o gigantyczne pieniądze!

Kylian mbappe wallahi even Ferran torres would have scored that!pic.twitter.com/0XlTytn0Ii— ⚽️ (@Rmaballfc) February 1, 2026