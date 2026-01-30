Mecz Radomiak - Arka odwołany! Co się stało? Wielka awaria

Po przerwie zimowej wraca PKO BP Ekstraklasa! W piątek (30 stycznia) 19. kolejkę o godzinie 18 otworzył mecz Zagłębie Lubin - GKS Katowice. Goście wygrali 2:0 po golach Bartosza Nowaka i Adama Zrelaka i od razu po wznowieniu rozgrywek wydostali się ze strefy spadkowej. Kiedy kończył się ten mecz, wszyscy myśleli, że o 20:30 rozpocznie się spotkanie Radomiak Radom - Arka Gdynia. Tak się jednak nie stało.

Radomiak - Arka: Mecz odwołany!

"Z powodu awarii oświetlenia rozpoczęcie meczu Radomiak Radom – Arka Gdynia zostanie przesunięte. Godzinę rozpoczęcia podamy niezwłocznie po usunięciu usterki" - poinformował chwilę po godzinie 20 oficjalny profil Ekstraklasy. Mecz planowany na 20:30 pierwotnie został opóźniony. Komunikat Canal+ - oficjalnego telewizyjnego nadawcy - mówił o starcie meczu o godzinie 20:45.

Taką informację przekazał także klub z Radomia. "Z powodu awarii zasilania mecz z Arką rozpocznie się 15 minut później" - napisano na profilu Radomiaka. Zbliżała się jednak godzina 20:45, a wciąż nie było telewizyjnej transmisji. Z komunikatu Canal+ zniknęła też godzina 20:45 i pozostała sucha informacja o opóźnieniu. Wszystko wskazywało na to, że awaria okazała się poważniejsza niż pierwotnie zakładano, a po chwili potwierdzono: mecz Radomiak - Arka został odwołany!

"Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom – Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia. Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie" - poinformowano.

Z kolei na antenie Canal+ przeprowadzono nietypową transmisję z zaciemnionego stadionu! Tylko telewizyjne lampy pozwoliły przeprowadzić telewizyjne studio.

‼️ Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom – Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia.Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie. pic.twitter.com/LDRsu6Ks2c— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) January 30, 2026