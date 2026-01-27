To będzie przełom w polskiej piłce. Niedługo początek, wielkie otwarcie

Mówiło się o tym od dawna

O planowanej zmianie w funkcjonowaniu systemu VAR w Polsce mówi się od dłuższego czasu. PZPN zdecydował się przebudować dotychczasowy model, który opierał się na mobilnych jednostkach technicznych obecnych na stadionach.

Już rok temu ogłoszono, że nowo tworzone Centrum VAR będzie miało siedzibę w Warszawie. Teraz Łukasz Wachowski potwierdził, że wdrażanie nowego rozwiązania ruszy w trakcie wiosennej części sezonu Ekstraklasy.

ZOBACZ TEŻ: Kuba Błaszczykowski zapytany o Oskara Pietuszewskiego. „Jeśli ma jechać na kadrę i oglądać wszystko z boku...”

Jak zaznaczył sekretarz generalny PZPN w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”, początkowo system przejdzie etap testów na wybranych stadionach, natomiast pod koniec rundy planowane jest pełne uruchomienie centralnego VAR. Centrum będzie działać w siedzibie PZPN przy ul. Bitwy Warszawskiej, którą związek w ubiegłym roku nabył na własność.

Siostra Roberta Lewandowskiego szczerze o karierze brata. Milena Lewandowska w szczerym wywiadzie

Docelowo również 1.liga

Wachowski dodał, że w miarę możliwości technicznych Centrum VAR już teraz ma obsługiwać spotkania Pucharu Polski, a w przyszłości wsparcie to obejmie również sędziów I ligi.

Jak wyjaśnił, nie stanie się to od razu, ale taki jest docelowy plan. Podobnie wygląda kwestia rozgrywek o STS Puchar Polski – system ma być wykorzystywany tam, gdzie pozwolą na to warunki techniczne.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski nie był taki od lat. Wszystko policzone, gorzkie porównania

Pozostaje obserwować, jak nowe rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Na razie nie podano, który mecz jako pierwszy zostanie poprowadzony z wykorzystaniem Centrum VAR.