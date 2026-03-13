Mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa w piątek o godzinie 20.30.

Goście bronią się przed spadkiem, który były dla klubu haniebną katastrofą.

Radomiak - Legia Warszawa: SKŁADY

Znamy już składy, w jakich Radomiak Radom i Legia Warszawa rozpoczną mecz w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Poprzednie starcie tych drużyn miało miejsce we wrześniu poprzedniego roku na Łazienkowskiej. Wówczas Legia wygrała 4:1 po bramkach Juergena Elitima, Damiana Szymańskiego, Milety Rajovića oraz Pawła Wszołka. Poniżej składy:

Radomiak: Majchrowicz - Ouattara, Kingue, Dieguez, Wilson-Esbrand - Ibrahima, Romario, Wolski - Grzesik, Luquinhas, Maurides

Legia: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Chodyna, W. Urbański, Elitim, Kun - Biczachczjan, Rajović, Adamski

Radomiak - Legia: Trener Papszun jest optymistą

Mecz Radomiak - Legia zapowiada się bardzo ciekawie. Zespół Marka Paszuna, który objął stanowisko w zimowej przerwie, nie przegrali pięciu ostatnich meczów. W miniony weekend pokonali u siebie Cracovię 1:0. Mimo to Legia wciąż znajdują się w strefie spadkowej - na 16. miejscu, ze stratą jednego punktu do bezpiecznej lokaty. - Dla mnie ważne jest to, że w ostatnich spotkaniach punktowaliśmy i nasza forma idzie w górę - powiedział przed meczem z Radomiakiem Marek Papszun, trener Legii Warszawa.

Marek Papszun ma jasny cel. Trener Legii mówi o trójce z przodu

Legia Warszawa pozostaje w strefie spadkowej, ale tabela Ekstraklasy jest bardzo spłaszczona, a różnice punktowe między drużynami niewielkie. Zwracał na to uwagę trener Marek Papszun. - Ścisk jest duży, tabela bardzo płaska. Pozostało dziesięć kolejek, czyli 30 punktów do zdobycia. Wszystko mocno się tasuje. My musimy patrzeć na siebie. Jeżeli będziemy punktowali, to wyjdziemy z tej strefy spadkowej. Zespołów walczących utrzymanie jest bardzo dużo, prawie pół ligi. A nie wiadomo, co będzie za pięć kolejek. W tej lidze każdy może wygrać z każdym - powiedział Papszun podczas środowej konferencji prasowej.

Radomiak - Legia Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasie zostanie rozegrany w piątek 13 marca 2026. Początek meczu Radomiak - Legia o godzinie 20.30 Transmisja TV z meczu Radomiak - Legia na antenie Canal+ Sport 3 oraz online Canal+ ONLINE.

