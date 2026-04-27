4 mecze do końca, a Legia tuż nad strefą spadkową! Tabela Ekstraklasy po 30 kolejkach

30 z 34 kolejek Ekstraklasy już za nami.

Piast Gliwice wygrał 4:1 z Arką Gdynia i w walce o utrzymanie przesunął się na 10. miejsce - z przewagą zaledwie 3 pkt nad strefą spadkową.

Tuż nad kreską znajduje się 15. Legia Warszawa, która ma jedynie punkt więcej od najbliższego rywala: Widzewa Łódź.

Tabela Ekstraklasy po 30 kolejkach. Szaleństwo trwa

Do końca sezonu 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie zostały cztery ostatnie kolejki. W walce o mistrzostwo zaczynają odjeżdżać Lech Poznań i Górnik Zabrze, które w 30. serii gier odniosły ważne zwycięstwa z - odpowiednio - Legią Warszawa (4:0) i Jagiellonią Białystok (2:1). Ciekawie z pewnością będzie w rywalizacji o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach, ale szczególne emocje budzi walka o utrzymanie. Wciąż są w nią zaangażowane zespoły z miejsc 8-18! Ósmy Radomiak Radom ma tylko cztery punkty przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. Łodzianie po zwycięstwie z Motorem Lublin (2:0) złapali ważny oddech, a już w najbliższej kolejce czeka ich starcie z Legią, znajdującą się w tabeli bezpośrednio nad nimi. Sytuacja Wojskowych po kilku spokojniejszych kolejkach znów robi się nieciekawa. Zamykająca stawkę Termalica po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin (2:1) zachowała szansę na utrzymanie, ale potrzebuje tak naprawdę kompletu zwycięstw do końca sezonu i korzystnych wyników w meczach innych drużyn.

Tabela (punkty, mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, różnica bramek):

1. Lech Poznań - 52 pkt 30 14 10 6 55-41 +14

2. Górnik Zabrze - 49 pkt 30 14 7 9 43-34 +9

3. Jagiellonia Białystok - 46 pkt 30 12 10 8 48-37 +11

4. Raków Częstochowa - 46 pkt 30 13 7 10 43-37 +6

5. Wisła Płock - 45 pkt 30 12 9 9 32-28 +4

6. GKS Katowice - 44 pkt 30 13 5 12 43-41 +2

7. KGHM Zagłębie Lubin - 44 pkt 30 12 8 10 43-36 +7

8. Radomiak Radom - 40 pkt 30 10 10 10 46-43 +3

9. Motor Lublin - 39 pkt 30 9 12 9 39-45 -6

10. Piast Gliwice - 39 pkt 30 11 6 13 39-40 -1

11. Lechia Gdańsk - 38 pkt 30 12 7 11 57-54 +3

12. Korona Kielce - 38 pkt 30 10 8 12 37-36 +1

13. Cracovia Kraków - 38 pkt 30 9 11 10 35-38 -3

14. Pogoń Szczecin - 38 pkt 30 11 5 14 40-45 -5

15. Legia Warszawa - 37 pkt 30 8 13 9 34-36 -2

16. Widzew Łódź - 36 pkt 30 10 6 14 36-37 -1

17. Arka Gdynia - 34 pkt 30 9 7 14 31-54 -23

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 28 pkt 30 7 7 16 36-55 -19

Wyniki meczów 30. kolejki:

KGHM Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Marcel Reguła (20), 1:1 Damian Hilbrycht (60), 1:2 Ivan Durdov (90+4)

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek (67-samobójcza), 1:1 Afimico Pululu (90+3), 1:2 Rafał Janicki (90+8-karny)

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Tomas Bobcek (10-karny), 1:1 Oskar Repka (20), 1:2 Jonatan Braut Brunes (90+3)

Korona Kielce - GKS Katowice 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Arkadiusz Jędrych (35), 1:1 Marcel Pięczek (66)

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Kellyn Acosta (18), 1:1 Kahveh Zahiroleslam (90+5)

Wisła Płock - Radomiak Radom 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Maurides (73)

Widzew Łódź - Motor Lublin 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Carlos Isaac (15), 2:0 Lukas Lerager (55)

Lech Poznań - Legia Warszawa 4:0 (4:0)

Bramki: 1:0 Ali Gholizadeh (3), 2:0 Mikael Ishak (31), 3:0 Michał Gurgul (38), 4:0 Mikael Ishak (42)

Piast Gliwice - Arka Gdynia 4:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Quentin Boisgard (10), 2:0 Filip Borowski (47), 2:1 Dawid Kocyła (54), 3:1 Igor Drapiński (81), 4:1 Hugo Vallejo (90+1).

