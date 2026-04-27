Wielkie chwile polskiej piłki możliwe już jesienią! Kapitalne wiadomości, niebywała szansa

Lech Poznań po zwycięstwie 4:0 nad Legią Warszawa umocnił się na pozycji lidera Ekstraklasy z 52 punktami, na cztery kolejki przed końcem sezonu.

"Kolejorz" ma trzy punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze i sześć nad Jagiellonią Białystok, co stawia go w uprzywilejowanej pozycji do zdobycia mistrzostwa Polski.

Ewentualne mistrzostwo Lecha Poznań może znacznie ułatwić polskiej drużynie drogę do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027, dzięki potencjalnemu rozstawieniu przez całe eliminacje.

Lech Poznań jest na dobrej drodze do drugiego z rzędu mistrzostwa Polski. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek ligowych podopieczni Nielsa Frederiksena zgromadzili 52 punkty i prowadzą w tabeli Ekstraklasy, mając trzy punkty przewagi na drugim Górnikiem Zabrze i sześć na trzecią Jagiellonią Białystok. Do tego "Kolejorza" na pewno napędził ostatni mecz z Legią Warszawa, który odbył się w niedzielę, 26 kwietnia. Lech rozgromił "Wojskowych" aż 4:0! Ogólnie dla całej polskiej piłki ewentualny tytuł mistrzowski dla drużyny ze stolicy Wielkopolski wydaje się być bardzo korzystny. Wszystko z powodu skomplikowanego rankingu UEFA.

Kapitalne wieści dla polskiej piłki. Lech może być rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów

Piotr Klimek, matematyk zajmujący się statystykami, zamieścił bardzo optymistyczny wpis na platformie X. Na razie jeszcze nic nie jest pewne, ale wiele wskazuje na to, że w sezonie 2026/27 droga do Ligi Mistrzów będzie dla polskiego klubu (jeśli zostanie nim Lech Poznań) niezbyt wyboista, co jest kapitalną wiadomością, biorąc pod uwagę to, że ostatni raz w Champions League przedstawiciel Ekstraklasy grał w sezonie 2016/2017 (Legia Warszawa), a wcześniej w... 1996/97 (Widzew Łódź).

W kilku krajach sytuacja jest bardzo stykowa, absolutnie nie daję gwarancji że tak to się skończy, ale na ten moment jeżeli faworyci swoich lig skończyliby jako mistrzowie, to Lech wiedziałby, że jest rozstawiony przez całe eliminacje Ligi Mistrzów

- napisał ekspert. Obecnie wśród nierozstawionych zespołów w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów znajdują się m.in.: AEK Ateny, NK Celje czy LASK Linz, które zdecydowanie wydają się być w zasięgu Lecha. Przypomnijmy, że następnym sezonie prawo do gry w kwalifikacjach Champions League będzie mieć także wicemistrz Polski.

W kilku krajach sytuacja jest bardzo stykowa, absolutnie nie daję gwarancji że tak to się skończy, ale na ten moment jeżeli faworyci swoich lig skończyliby jako mistrzowie to Lech wiedziałby że jest rozstawiony przez całe eliminacje Ligi Mistrzów. pic.twitter.com/HWt0sHh6Xr— Piotr Klimek (@pklimek99) April 26, 2026