Rywalizacja Lecha z Legią zawsze budzi wielkie emocje, a transfery między klubami tylko podgrzewały atmosferę.

Piłkarze tacy jak Mirosław Okoński, Jerzy Podbrożny czy Bartosz Bereszyński zmieniali barwy klubowe, stając się obiektem nienawiści kibiców.

Niektórzy zawodnicy, jak Paweł Kaczorowski, nie zostali zaakceptowani przez fanów, co skutkowało szybkim odejściem.

Legendarny Mirosław Okoński podpadł kibicom Lecha

Mirosław Okoński to legenda Lecha. W jego biografii widnieje także warszawski rozdział. Przez dwa lata błyszczał na Łazienkowskiej. Występy w Legii umożliwiły mu odbycie służby wojskowej. Kibice Lecha mieli do niego pretensje o ten krok. Podpadł im również za finał Pucharu Polski w 1980 roku. Wedy Legia zdemolowała 5:0 Kolejorza, a Oko do tego lania dołożył gola.

- Nie chciałem grać w tym meczu. Kibice stali przy hotelu i śpiewali: „Okoń pe... Lecha sprzedał”. Dostawałem niesamowite wyzwiska - tłumaczył Okoński w filmie "Okoń - Moja droga".

Legia chciała zatrzymać Okońskiego także po okresie służby wojskowej. Jednak piłkarz nie skorzystał z tej opcji. Nie wiedział, jak zostanie przyjęty w Poznaniu. Ostatecznie wrócił do Kolejorza, poprowadził go sukcesów i zapracował na status legendy.

Jarosław Araszkiewicz w Warszawie poznał żonę

W drugą stronę za to powędrował bramkarz Piotr Mowlik, który w Legii spędził sześć lat. Później odniósł kontuzję kolana. Władze stołecznego klubu z niego zrezygnowały. Uraz miał go wykluczyć z gry w piłkę. Nie mieli racji, bo z powodzeniem występował przez kolejne sześć lat w Lechu.

Kolejny z kadrowiczów - Jarosław Araszkiewicz również przyszedł do Legii, aby załatwić sprawy z wojskiem. Wprawdzie on najchętniej wolałby się przenieść do Śląska, ale nie on decydował. W stolicy widziano to inaczej. Po dwóch latach wrócił do Lecha, a w Warszawie poznał żonę.

Jerzy Podbrożny: Taki jest jednak żywot piłkarza

Gwiazdą Lecha był Jerzy Podbrożny, który w barwach poznańskiej ekipy odnosił sukcesy. Jednak to wszystko zostało zapomniane po przeprowadzce do Legii. Kibice złość z piłkarza przenieśli na jego samochód, który oblali czerwoną farbą. Na bloku, w którym mieszkał, napisano: Bóg wybacza, kibice nigdy. „Guma” w stołecznym klubie także zapisał piękną kartę i dorzucił kolejne trofea.

- Podejrzewam, że kibice w Warszawie darzą mnie większym szacunkiem i lepiej mnie wspominają - opowiadał Podbrożny na łamach „Super Expressu”. - Rzecz jasna wiąże się to z moim przejściem z Lecha bezpośrednio do Legii. Takich rzeczy w Poznaniu się nie wybacza. Taki jest jednak żywot piłkarza, że trzeba przemieszczać się z klubu do klubu. Tym bardziej, że ówczesny transfer był inicjatywą działaczy Lecha, którzy uznali, że jestem za stary na grę w Poznaniu i chcieli mnie sprzedać. A przecież miałem wtedy dopiero 28 lat - opisywał.

Paweł Kaczorowski nie przekonał do siebie fanów Legii

Za to Paweł Kaczorowski wiosną 2005 roku nie miał lekko w ekipie z Łazienkowskiej. Nie został zaakceptowany przez sympatyków warszawskiego klubu. Wszystko przez sytuację, gdy Lech zdobył Puchar Polski po wygranym dwumeczu z Legią w finale 2004 roku. Piłkarze Kolejorza fetowali sukces śpiewając „Legła Warszawa”. Na nic zdały się próby załagodzenia napiętej sytuacji. Kibice nie przyjmowali tłumaczeń. W efekcie po jednej rundzie pomocnik odszedł ze stołecznego zespołu.

Bartosz Bereszyński: Warto było posłuchać mądrzejszych ludzi

Bartosz Bereszyński trafił do Legii w 2013 roku. Nie spodobało się to fanon w Poznaniu. Przypięto mu łatkę judasza. Musiał zmienić numer telefonu. Gdy przyjeżdżał do Poznania, to nie wychodził na miasto. „Bereś” w Kolejorzu był napastnikiem, a w stolicy został prawym obrońcą. To był dla niego znakomity ruch, który odmienił jego piłkarskie losy. Z Legią kolekcjonował trofea, przebił się do kadry i wyjechał do Włoch. Podczas jednego ze zgrupowań podkreślał, że przenosiny do Legii i zmiana pozycji były w jego przypadku przełomem.

- Jak jesteś napastnikiem, który nie strzela gola, to wiesz, że coś jest nie tak - tłumaczył Bereszyński we vlogu portalu Łączy nas piłka. - Podejrzewam, że jako napastnik czy boczny pomocnik, pewnie zaginąłbym w niższych ligach - A tak przynajmniej miałem kawałek fajnej kariery. Trochę rzeczy zobaczyłem, w kilku fajnych meczach zagrałem. Jeszcze trochę przede mną. Można się cieszyć z tego, co się osiągnęło. Warto było posłuchać mądrzejszych ludzi. Jak to mówią: człowiek inteligentny otacza się ludźmi mądrzejszymi od siebie. W tym przypadku zaufałem trenerom. Ciężko pracowałem i są tego owoce. Wyszło na dobre - przyznał.

Kasper Hamalainen zbierał cięgi za transfer do Legii

W 2016 roku burzę rozpętał także Kasper Hamalainen, który wcześniej był podporą Lecha. Zbierał cięgi za to, że zdecydował się podpisać umowę z Legią. W jednej chwili z bohatera stał się największym wrogiem. Niechęć do niego jeszcze bardziej wzrosła, gdy w 2017 roku strzelił gola na Bułgarskiej. Zrobił to w doliczonym czasie. To była zwycięska bramka, która przybliżyła Legię do tytułu.

