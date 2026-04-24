Kolejny cios dla Jakuba Modera. Trener potwierdza najgorsze

Problemy zdrowotne towarzyszą Moderowi jeszcze od czasów gry w Brighton & Hove Albion i, jak widać, nie zniknęły także po jego transferze do Feyenoord Rotterdam. Wystarczy przypomnieć, że sporą część 2025 roku stracił przez przepuklinę kręgosłupa. W ostatnim czasie wrócił do regularnej gry – zanotował 10 występów ligowych, zdobył bramkę i zaliczył asystę. Teraz jednak znów czeka go przerwa, co potwierdził trener Robin van Persie.

– Niestety nie mam dobrych informacji w sprawie Jakuba. Nie zagra w sobotnim meczu i najpewniej nie zobaczymy go już w tym sezonie. To dla nas duży cios – przyznał szkoleniowiec.

Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie uraz wykluczył 27-latka z gry.

W najbliższym spotkaniu Feyenoord zmierzy się z FC Groningen. Zespół nie ma już szans na dogonienie lidera Eredivisie, PSV Eindhoven, który ma aż 22 punkty przewagi. W końcówce sezonu drużyna będzie natomiast walczyć o utrzymanie drugiego miejsca, naciskana przez NEC Nijmegen oraz FC Twente.

