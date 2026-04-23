Robert Lewandowski nagle wypalił w sprawie gry w reprezentacji! Jego żona zareagowała błyskawicznie

Robert Lewandowski wziął udział w transmisji na żywo na kanale "Łatwogang" na YouTube, wspierając fundację "Cancer Fighter".

Podczas transmisji, Lewandowski zasugerował chęć zaproszenia podopiecznych fundacji na czerwcowy mecz reprezentacji Polski w Warszawie lub odwiedzenia ich podczas zgrupowania kadry.

Anna Lewandowska zareagowała na słowa męża, pytając go, czy dostanie powołanie do reprezentacji i czy je przyjmie.

Robert Lewandowski przyszłość w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski po przegranym przez Polskę finale baraży o mundial zamieścił bardzo wymowny wpis w mediach społecznościowych, który wiele osób interpretowało jako zakończenie jego przygody z reprezentacją. Sam kapitan naszej kadry jednak szybko wyjaśnił, że takiej deklaracji absolutnie nie złożył. Sprawa wydaje się być otwarta. Kibice reprezentacji Polski nie wyobrażają sobie swojej ukochanej drużyny bez "Lewego". Trzeba jednak pamiętać, że nawet Robert Lewandowski nie jest maszyną, a w tym roku skończy 38 lat. Gdyby zdecydował się kontynuować karierę w kadrze do kolejnego wielkiego turnieju (Euro 2028), to w momencie jego rozgrywania miałby niemal 40 lat. W ostatnich dniach na temat przyszłości naszego najlepszego piłkarza w kadrze było nieco ciszej, bo media żyją przede wszystkim tym, w jakim klubie Robert Lewandowski zagra w przyszłym sezonie. Ostatnio coraz częściej mówi się, że po zakończeniu trwającej kampanii wstąpi w szeregi Juventusu Turyn. Niespodziewanie jednak w czwartek, 23 kwietnia, "Lewy" wypowiedział się na temat swojej przyszłości w reprezentacji Polski. Głos zabrała także Anna Lewandowska, żona piłkarza.

Robert Lewandowski wypalił o przyjeździe na zgrupowanie reprezentacji Polski

Napastnik FC Barcelona wystąpił na kanale influencera "Łatwogang" w serwisie YouTube, gdzie kilka dni temu ruszyła akcja zbierania środków dla fundacji "Cancer Fighter", która wspiera osoby walczące z chorobami nowotworowymi. W czwartek do akcji włączył się Robert Lewandowski, który wystąpił w transmisji na żywo. Przypadkowo nagle w trakcie rozmowy pojawił sie temat przyszłości "Lewego" w reprezentacji Polski. Kapitan kadry zasugerował, iż chciałby zaprosić podopiecznych fundacji na mecz reprezentacji Polski w czerwcu w Warszawie. Przypomnijmy, że wówczas mamy zmierzyć się w towarzyskim spotkaniu z Nigerią. Wtedy prowadzący zauważyli, że taką propozycję rzucił już Jan Bednarek. Wtedy Robert Lewandowski zaproponował, iż wraz z żoną odwiedzą dzieci podczas zgrupowania kadry. W tym momencie błyskawicznie zareagowała Anna Lewandowska, pytając męża o to, czy dostanie powołanie i czy ewentualnie je przyjmie.

No właśnie, ale to nie ma znaczenia. Myślę, że jakąś tam datę byśmy znaleźli, żeby odwiedzić dzieciaków

- odparł wymijająco najlepszy polski piłkarz w historii. Oj, narobił zamieszania.