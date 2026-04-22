Jose Mourinho chce swojego "Lewandowskiego"! Benfica poluje na rewelacyjnego 19-latka z Polski

Benfica Lizbona oficjalnie potwierdza zainteresowanie Marcelem Regułą, 19-letnim talentem z Zagłębia Lubin.

Portugalskie media widzą w Polaku potencjał na miarę "nowego Lewandowskiego", podkreślając jego wszechstronność.

Benfica podjęła już pierwsze kroki w celu pozyskania Reguły, nawiązując kontakt z polskim klubem.

Czy Marcel Reguła podąży śladami innych Polaków w Portugalii i osiągnie sukces w Benfice?

Oficjalne potwierdzenie i pierwsze kroki

Władze jednego z największych portugalskich klubów nie ukrywają już swoich zamiarów. Jak donoszą tamtejsze media, Benfica Lizbona potwierdziła zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem Zagłębia Lubin, Marcelem Regułą. Co więcej, przedstawiciele "Orłów" mieli już podjąć pierwsze, konkretne kroki w tej sprawie.

- Stołeczne „Orły” nawiązały już kontakt z kierownictwem polskiego klubu w sprawie przejścia Reguły do ekipy prowadzonej przez trenera Jose Mourinho - precyzuje przedstawiciel Benfiki, cytowany przez portugalskie media.

Przeczytaj także: Olimpijczycy bez pieniędzy, Rutnicki uderza w prezesa PKOl, „to absolutna katastrofa”

Sportowy dziennik „A Bola” dodaje, że celem pierwszych rozmów było zebranie szczegółowych informacji o zawodniku, które posłużą do przygotowania i złożenia oficjalnej oferty transferowej. To pokazuje, że zainteresowanie jest bardzo poważne.

Czym zachwycił Portugalczyków?

Komentatorzy na Półwyspie Iberyjskim są pod wrażeniem umiejętności 19-latka. Portal „Bola na Rede” zwraca uwagę na jego niezwykłą wszechstronność – Reguła z powodzeniem może grać na skrzydłach, w środku pomocy, a nawet jako napastnik. Takie cechy są niezwykle cenione w nowoczesnym futbolu.

Przeczytaj także: Mundial 2026 jednak z Polską?! Współpracownik UEFA ujawnia, czego się dowiedział

Jego były kolega z drużyny, Portugalczyk Luis Mata, na antenie lizbońskiego Radia Renascenca wymieniał kolejne atuty Polaka. Główne zalety 19-latka to według niego szybkość, a także łatwość asystowania przy bramkach i ich zdobywania. Stołeczna rozgłośnia, powołując się na Matę, podkreśla również, że Reguła potrafi strzelać gole w niezwykle efektowny sposób, nawet „nożycami”.

Moda na Polaków i trudna historia

Zainteresowanie Benfiki nie jest przypadkowe. Ich największy rywal, FC Porto, w drodze po prawdopodobne mistrzostwo kraju mocno opierał się na polskim tercecie: Janie Bednarku, Jakubie Kiwiorze i Oskarze Pietuszewskim. Jak zauważają komentatorzy, „moda na polskich graczy zaczyna udzielać się” lizbońskim konkurentom.

Jednak transfer do Benfiki to nie gwarancja sukcesu. Przekonał się o tym Paweł Dawidowicz, który trafił do Lizbony w 2014 roku. Mimo dwóch lat spędzonych w klubie, nie zdołał przebić się do pierwszego składu i był regularnie wypożyczany. Historia pokazuje, że droga na szczyt w barwach "Orłów" bywa wyboista.

TOMASZEWSKI MIAŻDŻY TRENERA BARCELONY