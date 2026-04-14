Mundial 2026 jednak z Polską?! Współpracownik UEFA ujawnia, czego się dowiedział

Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 w finale baraży o mundial 2026, tracąc szansę na awans.

Pojawiły się medialne spekulacje o możliwych dodatkowych barażach z udziałem Polski, związane z niepewną sytuacją Iranu.

PZPN i współpracownik UEFA Piotr Koźmiński zdementowali te doniesienia, traktując je jako spekulacje i podkreślając brak oficjalnych planów.

Mimo to wydaje się, że istnieje iluzoryczna szansa na udział Polski w MŚ 2026, gdyby Iran wycofał się z turnieju.

Mundial 2026. PZPN odniósł się tematu dodatkowych baraży z Polską

Polska była bardzo blisko awansu na mundial 2026. W grupie eliminacyjnej zajęliśmy drugie miejsce (za Holandią), co zapewniło nam grę w dwuetapowych barażach. Tam najpierw pokonaliśmy Albanię 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, a potem - mimo długimi momentami dobrej gry i znacznej przewagi optycznej - niestety przegraliśmy 2:3 ze Szwecją i to nasi rywale zapewnili sobie bilety na mistrzostwa świata. Niespodziewanie jednak temat gry reprezentacji Polski na mundialu 2026 powrócił. W poniedziałek, 13 kwietnia, w amerykańskim portalu The Athletic pojawiły się doniesienia, jakoby FIFA miała rozważać zorganizowanie dodatkowych baraży. Niektórzy oczami wyobraźni widzieli w nich już naszą reprezentację. Kubeł zimnej wody wylał na nich Polski Związek Piłki Nożnej.

Na dziś nie było żadnego kontaktu w tej sprawie, więc traktujemy to jako medialne spekulacje

- usłyszeli w PZPN dziennikarze portalu Sport.pl.

Współpracownik UEFA ujawnia, co z mundialem 2026. Złe wiadomości dla reprezentacji Polski

Głos w sprawie zabrał też zwykle dobrze poinformowany Piotr Koźmiński, dziennikarz i współpracownik UEFA. On także nie ma dobrych wiadomości dla fanów reprezentacji Polski.

To wszystko czyste spekulacje. Nie ma w tej chwili absolutnie żadnych planów, aby organizować jakikolwiek baraż. Iran nie wycofał się oficjalnie z mundialu i tego się trzymamy. Nie ma planu B. Jeszcze raz: wszystko, co się pojawia w mediach jest spekulacjami, niczym nie popartymi w tym momencie. Obowiązuje plan A, czyli mundial z udziałem Iranu

- podkreślił na łamach serwisu Goal.pl współpracujący z UEFA dziennikarz. Tyle że faktem jest, że faktycznie do końca nie wiadomo, czy Iran zagra na mundialu 2026. W przypadku rezygnacji tego kraju z udziału w mistrzostwach świata, FIFA będzie musiała jakoś to miejsce zapełnić. Zatem jeszcze - co prawda bardzo niewielka, wręcz iluzoryczna - iskierka nadziei na to, że Polska zagra na MŚ się tli.

