Zapowiadają wielką blokadę MŚ 2026! To nie przelewki. "Zatrzymamy mundial"

Rozpoczynający się 11 czerwca mundial jest dla protestujących pretekstem do zwrócenia uwagi na długotrwałe problemy Meksyku.

W dniu otwarcia turnieju blokadę stolicy zapowiadają m.in. rolnicy, nauczyciele i przewoźnicy!

"11 czerwca zatrzymamy mundial" - grożą.

Meksyk. Zapowiadają wielką blokadę MŚ 2026!

– 11 czerwca zatrzymamy mundial. Chcę, żeby to było jasne: na razie wciąż istnieje możliwość wynegocjowania rozwiązania problemu. Teraz piłka jest po stronie rządu – powiedział 20 maja lider jednego ze stanowych związków rolników Baltazar Valdez Armentia – Jeśli nasze żądania zostaną odrzucone, 11 czerwca wieś zablokuje drogi, lotniska i wszystko, co będzie konieczne, aby to wydarzenie się nie odbyło – zagroził.

Konflikt rolników z rządem dotyczy, w dużej mierze, importu kukurydzy. Meksyk – uznawany za jej ojczyznę – dziś większość tego zboża sprowadza z USA. Rolnicy alarmują, że masowy napływ taniego ziarna doprowadził do przepełnienia magazynów i gwałtownego spadku cen, co dla wielu gospodarstw oznacza ryzyko bankructwa.

Blokadą stolicy 11 czerwca, kiedy odbędzie się tam otwarcie Mistrzostw Świata organizowanych przez Meksyk, USA i Kanadę, grożą także przewoźnicy. W ostatnich latach wielokrotnie blokowali oni główne drogi dojazdowe do miasta Meksyk, protestując przeciwko rosnącym kosztom działalności, napadom i wymuszeniom ze strony grup przestępczych oraz – ich zdaniem – brakowi skutecznej reakcji władz na pogarszające się bezpieczeństwo na drogach.

Do bojkotu mundialu nawołują również związki nauczycielskie. Zapowiadają protesty, marsze i blokady w dniu inauguracji turnieju, domagając się podwyżek płac, poprawy warunków pracy oraz wycofania części reform emerytalnych i edukacyjnych. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum odniosła się już do zapowiedzi wysuwanych przez poszczególne grupy zawodowe, zapewniając, że rząd będzie dążył do dialogu i spróbuje wypracować porozumienie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.

Turniej wykorzystują również tzw. „madres buscadoras” – matki zaginionych osób. Planują zebrać się przed Stadionem Azteca, przed uroczystą inauguracją imprezy na tym obiekcie, by nagłośnić skalę problemu zaginięć w Meksyku. Na tę okazję przygotowano również koszulki piłkarskie, gdzie zamiast numeru zawodnika widnieje liczba 133 tys., mająca oznaczać liczbę zaginionych w Meksyku od 1952 r. Podczas tegorocznej manifestacji z okazji Dnia Matki pojawiły się transparenty o treści: „Meksyk – mistrz w zaginięciach”, „Nie grajcie naszym bólem” i „Meksykańskie matki rozgrywają najtrudniejszy mecz – ten o sprawiedliwość”.

Mistrzostwa Świata FIFA 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca – 19 lipca i po raz pierwszy w historii zostaną zorganizowane wspólnie przez trzy państwa: Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę. W Meksyku mecze zaplanowano w trzech miastach – stolicy kraju, Guadalajarze oraz Monterrey – co oznacza trzeci w historii udział tego państwa w roli gospodarza mundialu (po edycjach z 1970 i 1986 r.). Według meksykańskiego ministerstwa turystyki turniej może przyciągnąć do kraju nawet 5,5 mln turystów.

