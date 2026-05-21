Szok! Dwóch gwiazdorów nie jedzie na mundial. "Ta decyzja mnie rozbiła"

Neymar jedzie na mundial, dwóch gwiazdorów z Anglii pominiętych

Jeszcze kilka dni temu cały piłkarski świat żył powołaniem dla Neymara na mundial 2026, który rozpoczyna się już 11 czerwca. Teraz przyszły wiadomości o dwóch innych gwiazdorach. Co prawda nie chodzi o zawodników takiego kalibru jak słynny Brazylijczyk, ale jednak są to piłkarze, którzy przez lata byli bardzo istotnymi zawodnikami i w klubach, i w reprezentacji. Selekcjoner angielskiej kadry Thomas Tuchel zdecydował, że na mundial 2026 nie pojawiają Harry Maguire z Manchesteru United i Phil Foden z drużyny lokalnego rywala "Czerwonych Diabłów" - Manchesteru City. Pierwszy zawodnik zareagował specjalnym emocjonalnym oświadczeniem, które zamieścił w sieci. Obrońca, która za sobą świetny sezon w klubie, ma prawo czuć się rozgoryczony.

Mundial 2026 już za 4 tygodnie, a tu takie wieści! Shakira to dopiero początek

QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże Pytanie 1 z 24 Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska? 2 4 3 Następne pytanie

Harry Maguire i Phil Foden poza kadrą Anglii na mundial

Harry Maguire był bardzo ważnym punktem defensywy "Czerwonych Diabłów", a do tego potrafił robić różnicę w ofensywie. Przy stałych fragmentach gry jego gra głową jest nie do przecenienia. Mierzący 194 cm obrońca bardzo przeżył decyzję selekcjonera "Synów Albionu".

Jan Urban nie powoła gwiazdy i ma ku temu powody. Wszystko wytłumaczył

Byłem pewien, że po takim sezonie odegram kluczową rolę dla mojego kraju podczas tego lata. Czuję ogromny szok i wielki żal po tej decyzji

- napisał na portalu X Harry Maguire.

Przez te wszystkie lata nie było dla mnie niczego piękniejszego niż gra w tej koszulce i występy dla ojczyzny. Życzę chłopakom wszystkiego najlepszego w tym turnieju

- dodał. Pomięcie Phila Fodena przy powołaniach na mistrzostwa świata łatwiej zrozumieć kibicom. Gracz "The Citizens" ostatnio bowiem miał słabszy okres w karierze, co skutkowało odstawieniem go na boczny tor przez szkoleniowca Manchesteru City - Pepa Guardioli.

Galeria: Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie

Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania