Amerykanie oszaleli! Ogłosili się mistrzami świata, jest nagranie! Szokująca bezczelność

Amerykanie ogłosili się mistrzami świata w piłce nożnej, zanim turniej się rozpoczął.

Wszystko za sprawą reklamy FOX Sports, gdzie Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią.

Spot wywołał poruszenie, zapowiadając Mundial 2026, który będzie rekordowy pod wieloma względami.

Do Mistrzostw Świata w 2026 roku, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku, pozostało ponad miesiąc, ale Amerykanie już rozpalają emocje do czerwoności. Najnowszy spot reklamowy stacji FOX Sports przedstawia scenariusz, o jakim marzy każdy kibic w Stanach Zjednoczonych. Finał mundialu, na tablicy wyników 2:2 w meczu z potężną Brazylią, a sędzia dolicza ostatnie minuty. Wtedy do narożnika boiska podchodzi największa gwiazda USA, Christian Pulisic. To, co dzieje się później, przechodzi ludzkie pojęcie.

Gol, który przejdzie do historii

W reklamie widzimy, jak Pulisic precyzyjnym, podkręconym strzałem z rzutu rożnego pakuje piłkę prosto do siatki! Bramkarz Brazylii jest bezradny, a cały stadion wpada w euforię. Gol na 3:2 w 96. minucie daje Stanom Zjednoczonym upragnione mistrzostwo świata. Choć to tylko fikcja, spot wywołał ogromne poruszenie i jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Amerykanie pokazali, że mierzą wysoko i nie boją się marzyć o pokonaniu największych potęg.

Mundial 2026. Czeka nas prawdziwa rewolucja

Turniej w 2026 roku będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii zostanie zorganizowany przez trzy państwa, a co najważniejsze, weźmie w nim udział rekordowa liczba 48 reprezentacji, a nie 32, jak do tej pory. Zmienia się również format rozgrywek. Zespoły zostaną podzielone na 12 grup po cztery drużyny. Do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/16 finału, awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Oznacza to, że łączna liczba meczów wzrośnie z 64 do aż 104, a cały turniej potrwa 39 dni. To będzie prawdziwe piłkarskie święto, a Amerykanie już pokazali, że są gotowi, by zostać jego największymi bohaterami. Niestety, od ponad miesiąca wiemy już, że na mundialu zabraknie reprezentacji Polski.

