Ważna zmiana tuż przed mundialem. Kibice zachwyceni

Turniej odbędzie się już za kilka miesięcy i zostanie rozegrany w trzech krajach: Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Będzie to historyczna edycja, ponieważ po raz pierwszy wystąpi aż 48 reprezentacji, podczas gdy wcześniej w finałach rywalizowały 32 zespoły.

Dla kibiców z Europy śledzenie spotkań nie będzie jednak łatwe – wiele meczów zaplanowano na godziny nocne. Problem ten dotyczy także fanów z Wysp Brytyjskich.

W odpowiedzi na to rząd zdecydował się na wyjątkowe rozwiązanie. Na czas mundialu puby w Anglii i Szkocji będą mogły działać dłużej niż zwykle. Standardowo lokale zamykają się o północy, jednak w trakcie turnieju będą mogły pozostać otwarte do 1:00 lub nawet 2:00 w nocy, w zależności od harmonogramu meczów.

Zmiana obejmie 13 dni trwania imprezy. Władze liczą, że pozwoli to kibicom wspólnie przeżywać sportowe emocje, a jednocześnie pozytywnie wpłynie na dochody branży gastronomicznej.

Reprezentacja Anglii trafiła do grupy L, gdzie zmierzy się z Chorwacją, Ghaną i Panamą. Szkoci zagrają w grupie C przeciwko Brazylii, Maroku i Haiti. Mundial rozpocznie się 11 czerwca, a finał zaplanowano na 19 lipca.

