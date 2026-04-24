Znany piłkarz skazany. Zamieszanie przed MŚ 2026. Już wszystko jasne!

Norweski skrzydłowy Benfiki Lizbona Andreas Schjelderup został skazany za udostępnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich.

Pomimo obaw prawników otrzymał amerykańską wizę i może uczestniczyć w piłkarskich mistrzostwach świata.

Pozytywną wiadomość przekazała norweska federacja.

Andreas Schjelderup skazany, ale zagra na MŚ 2026

Niespełna 22-letni Norweg, kiedy był piłkarzem duńskiego FC Nordsjaelland, został oskarżony o przesłanie w maju 2024 roku czterem osobom 27-sekundowego filmu o treści pornograficznej z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat. 19 listopada został skazany przez sąd w Kopenhadze na 14 dni więzienia w zawieszeniu na rok.

Żurnalista u Stanowskiego. Oberwał od znanego komentatora piłkarskiego! "Miałeś 4 lata"

Zdaniem ekspertów ds. wiz piłkarz, który jest jednym z filarów swojej reprezentacji, mógł mieć kłopot z wjazdem do USA, ponieważ władze amerykańskie są szczególnie restrykcyjne w przypadku przestępstw „szczególnie niemoralnych”.

Duński adwokat Martin Dalsgaard, specjalizujący się w sprawach wizowych dotyczących karanych wcześniej obywateli Danii, Szwecji i Norwegii, wyjaśnił norweskiemu dziennikowi „Verdens Gang”, że tak właśnie kwalifikuje się czyn Schjelderupa, a w dodatku w czasie trwania MŚ w mocy będzie zawieszenie wyroku.

Gazeta podkreśliła, że FIFA nie posiada porozumienia wizowego z USA dotyczącego piłkarzy i działaczy z okazji mundialu i każda federacja narodowa stara się o wizy osobno.

„Wielu moich klientów nie otrzymało amerykańskich wiz w znacznie łagodniejszych przypadkach" – dodał Dalsgaard. Piłkarskie MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Norwegia zagra w grupie I z Francją, Senegalem i Irakiem.