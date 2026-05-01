Wiadomo już, czy Lamine Yamal będzie gotowy na mundial! Jasny komunikat

Kontuzjowany Lamine Yamal, kluczowy zawodnik Barcelony, wraca do zdrowia przed Mistrzostwami Świata 2026.

Trener Hansi Flick potwierdza, że 18-letni skrzydłowy, który w tym sezonie zdobył 24 gole, będzie gotowy na mundial.

Jakie są szanse Barcelony na mistrzostwo Hiszpanii i czy Raphinha również wróci do gry?

Trener Barcelony Hansi Flick zapewnił, że kontuzjowany piłkarz tego klubu i reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal będzie gotowy na rozpoczynające się 11 czerwca mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. 18-latek doznał kontuzji mięśnia lewego uda 22 kwietnia podczas ligowego meczu z Celtą Vigo (1:0). Następnego dnia Barcelona ogłosiła, że Yamal opuści resztę sezonu klubowego, ale powinien wyzdrowieć do mistrzostw świata. Młody skrzydłowy w tym sezonie strzelił 24 gole i zaliczył 18 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.

- Robi duże postępy. Myślę, że zobaczymy go na mistrzostwach świata. Ma więcej czasu na regenerację i powrót do gry, a tego właśnie chce – powiedział Flick na konferencji prasowej przed sobotnim meczem La Liga z Osasuną.

Trener Barcelony wyraził również optymizm co do powrotu Brazylijczyka Raphinhi po kontuzji mięśnia, której doznał w marcu podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Brazylii z Francją.

- Raphinha to zawodnik, który zawsze daje z siebie 100 procent, zarówno na boisku, jak i na treningach. To dla nas ważne, żeby wrócił. Pojedzie z nami do Pampeluny i zobaczymy, co się wydarzy – przekazał Hansi Flick.

FC Barcelona już w ten weekend może zdobyć tytuł mistrza Hiszpanii. Stanie się tak, jeśli drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygra z Osasuną, a Real Madryt nie pokona Espanyolu.

35