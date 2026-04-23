Koszmar Lamine'a Yamala. W Barcelonie już płacz. Jest komunikat!

Kamil Heppen
2026-04-23 14:23

Lamine Yamal w środowym meczu FC Barcelona - Celta Vigo (1:0) doznał nietypowej kontuzji przy wykonywaniu rzutu karnego. 18-latek momentalnie opuścił boisko, a pierwsze diagnozy brzmiały jak wyrok. Gwiazdor Barcelony przeszedł już szczegółowe badania i potwierdziło się, że wypada z gry do końca sezonu! Yamal rozpoczyna walkę z czasem przed MŚ 2026.

Autor: Joan Monfort/ Associated Press Lamine Yamal
  • Kontuzja Lamine'a Yamala to obecnie temat numer 1 w Hiszpanii.
  • Gwiazdor Barcelony doznał urazu mięśnia, który wyklucza go z gry w końcówce sezonu.
  • Co z występem Yamala na mundialu, który rozpoczyna się już 11 czerwca?

Lamine Yamal przez kontuzję straci MŚ 2026?

Mecz FC Barcelona - Celta Vigo zakończył się wynikiem 1:0. Gola na wagę zwycięstwa z wywalczonego przez siebie rzutu karnego strzelił Lamine Yamal, ale przy tym ważnym strzale z 11 metrów gwiazdor Barcelony doznał kontuzji. Od razu pokazywał, że potrzebuje zmiany, a klubowi lekarze potwierdzili to po interwencji na murawie. W tym momencie nie tylko kibice "Dumy Katalonii" wstrzymali oddech. Za nieco ponad miesiąc, 11 czerwca, rozpoczynają się mistrzostwa świata, a Yamal jest przecież jednym z liderów reprezentacji Hiszpanii, z którą sięgnął już po mistrzostwo Europy. Wszystko wskazuje na to, że przed mundialem czeka go walka z czasem.

Pierwsze diagnozy są nieubłagane - kontuzja tylnego mięśnia uda i przedwczesny koniec sezonu. W hiszpańskich mediach już wyliczono, powołując się na lekarzy, że pauza przy tego typu urazach potrwa ok. 6 tygodni. Z kolei reprezentacja Hiszpanii swój pierwszy mecz na MŚ zagra 15 czerwca - z Republiką Zielonego Przylądka. Jej grupowymi rywalami będą także Arabia Saudyjska i Urugwaj.

- Musimy poczekać i zobaczyć, co się stało. Coś na pewno jest, on to poczuł. Nie zszedłby z boiska bez powodu po strzelonym golu. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale musimy poczekać do czwartku - mówił na gorąco trener Barcelony, Hansi Flick. Na czwartek zaplanowano szczegółowe badania, a Yamal przed południem zjawił się w klubowym centrum medycznym. Po nich powinniśmy poznać dokładną diagnozę i wyjaśnią się szanse 18-latka na wyjazd do USA, Meksyku i Kanady.

Oficjalnie: Yamal wypada z gry do końca sezonu

O godzinie 13:49 pojawił się oficjalny komunikat Barcelony:

"Przeprowadzone testy potwierdziły, że zawodnik pierwszego zespołu Lamine Yamal doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Zawodnik będzie podlegał planowi leczenia zachowawczego. Lamine Yamal opuści resztę sezonu, ale oczekuje się, że będzie dostępny na Mistrzostwa Świata" - przekazano.

Galeria zdjęć 35
