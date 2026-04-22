AI sprawdził, jak Robert Lewandowski wyglądałby w Juventusie, Milanie, Legii i Rakowie. Gdzie pasuje najbardziej?

Robert Lewandowski może trafić do Juventusu Turyn lub AC Milan

Cała piłkarska Polska i Europa żyje tym, gdzie w przyszłym sezonie będzie grał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ciągle jest graczem FC Barcelona, ale wraz z końcem kampanii wygasa jego kontrakt. Polak miał dostać już propozycję nowej umowy, ale według doniesień hiszpańskich mediów jest ona znacznie mniej korzystna dla samego piłkarza niż poprzednia. Trudno jednak się dziwić, bo Robert Lewandowski najpewniej najlepszy sportowy okres ma już za sobą. Warto dodać, że "Lewy" w sierpniu skończy 38 lat, a tym wieku zawodnicy na ogół albo zawieszają buty na kołku, albo jadą na piłkarską emeryturę do USA czy Arabii Saudyjskiej. Zespoły z obu tych krajów są oczywiście zainteresowanie pozyskaniem kapitana reprezentacji Polski, ale ostatnio mówi się przede wszystkim o jego potencjalnym transferze do któregoś z dwójki włoskich gigantów: Juventus Turyn i AC Milan.

Lewandowski musi odejść z Barcelony? Tomaszewski nie ma wątpliwości. "Postąp jak mężczyzna"

Robert Lewandowski w koszulce Juventusu. W biało-czarnych pasach mu do twarzy

W tym momencie wydaje się, że bliższy pozyskania jest Juventus, który - jak donosił włoski dziennikarz - niebawem ma się spotkać z Robertem Lewandowskim i zaproponować mu roczny kontrakt. AI sprawdziło, jak polski napastnik wyglądałby w barwach "Starej Damy" i trzeba przyznać, że w czarno-białych pasach mu do twarzy. Przy okazji można zobaczyć jak według sztucznej inteligencji Robert Lewandowski prezentowałby się w strojach (niekoniecznie aktualnych) innych klubów. Wśród nich są zespoły z Włoch: AC Milan, Inter Mediolan, Lazio Rzym i AS Roma, Anglii: Manchester United, Manchester City, Liverpool FC, Arsenal Londyn i Chelsea Londyn, a także z Polski: Legia Warszawa, Lech Poznań (w tym klubie Robert Lewandowski już grał, przed wyjazdem do Borussii Dortmund), Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. W którym trykocie kapitan naszej reprezentacji wygląda najlepiej? Oceńcie po obejrzeniu galerii stworzonej przy pomocy AI. Znajdują się w niej także archiwalne zdjęcia Roberta Lewandowskiego z różnych lat.

