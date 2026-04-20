Dwóch tytanów chce Roberta Lewandowskiego! Kluby z tej samej półki co Barcelona

Robert Lewandowski miał otrzymać nową ofertę kontraktu od FC Barcelony, która zakłada obniżenie pensji o niemal 50%.

Polski napastnik jest w komfortowej sytuacji, ponieważ interesują się nim również europejscy giganci – AC Milan i Juventus Turyn.

Mimo zainteresowania innych klubów, Lewandowski ma traktować Barcelonę jako priorytet i nie chce opuszczać Katalonii.

AC Milan i Juventus Turyn w grze o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski niby najlepszy piłkarski okres ma już za sobą, ale nadal jest niezwykle groźnym napastnikiem, który potrafi z niczego strzelić gola. Kapitan reprezentacji Polski w barwach Barcelony w tym sezonie strzelił 12 goli w La Liga i 4 w Lidze Mistrzów. Nic zatem dziwnego, że wiele klubów chce mieć Polaka w swoich szeregach. Nie chodzi tylko drużyny z lig nieco egzotycznych, lecz także o prawdziwych tytanów europejskiego futbolu, zespoły z tej samej półki co FC Barcelona. Mowa o słynnych klubach z Włoch. Według najnowszych doniesień w grze o "Lewego" ciągle mają być AC Milan i Juventus Turyn! Co prawda w ostatnich latach kluby z Serie A nie są tak silne jak w poprzednich dekadach, ale nigdy ich lekceważyć nie wolno. O tym, jakimi markami są AC Milan i Juventus najlepiej świadczą ich osiągniecia w Champions League. Klub z Mediolanu aż 11 razy był w finale Ligi Mistrzów (7 razy wygrał), a drużyna z Turynu 9 (2 zwycięstwa). Dla porównania FC Barcelona do finału Champions League dotarła 8 razy, a 5 z nich wygrała. Robert Lewandowski co prawda miał już dostać nową ofertę z Barcy, ale nie wiadomo, czy ją przyjmie.

Robert Lewandowski miał dostać nową propozycję z FC Barcelona

Nowa propozycja dla kapitana reprezentacji Polski ma być bowiem zdecydowanie mniej korzystna finansowo niż poprzedni kontrakt. Według doniesień dziennika "Marca" uposażenie Roberta Lewandowskiego ma być niemal 50 proc. niższe niż do tej pory. Prawdziwe negocjacje jednak dopiero się zaczną, a sam "Lewy" ponoć Katalonii wcale opuszczać nie chce.

Lewandowski nadal traktuje Barcę jako priorytet i w zależności od przebiegu negocjacji w tym tygodniu polska legenda może pozostać w klubie, aby zwieńczyć swój pięcioletni etap kariery na Camp Nou

- twierdzi dziennikarz "Roger Torelló" z Mundo Deportivo. Jeśli jednak rozmowy nie potoczą się po myśli Roberta Lewandowskiego, to Polak może trafić albo do ligi pozaeuropejskiej, albo właśnie do któregoś z włoskich gigantów.

Lewandowski rozważy jedną z licznych ofert, które ma na stole. Oprócz Chicago Fire z MLS i ligi saudyjskiej, najbardziej uporczywe jest zainteresowanie ze strony Serie A, a konkretnie dwóch wielkich klubów: Juventusu i Milanu

- zdradza hiszpański dziennikarz.

