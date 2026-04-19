Pilne! Robert Lewandowski miał dostać nową ofertę z Barcelony. Upokarzające?!

FC Barcelona miała złożyć Robertowi Lewandowskiemu nową ofertę kontraktową, która zakłada znaczną obniżkę wynagrodzenia, niemal o 50 proc.

W nowym projekcie Lewandowski miałby stracić pozycję niekwestionowanego lidera ataku i musiałby walczyć o miejsce w składzie.

Polski napastnik ma rozważać wszystkie możliwości, biorąc pod uwagę zarówno aspekty sportowe i finansowe, jak i czynniki osobiste, takie jak zadomowienie się jego rodziny w Barcelonie.

Robert Lewandowski przyszłość w FC Barcelona

O tym, gdzie może trafić Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu 2025/26, napisano już prawdziwe tomy. AC Milan, Manchester United, Atletico Madryt, Fenerbahce Stambuł, kluby z USA, zespoły z Arabii Saudyjskiej... To tylko część potencjalnych kierunków. Cały czas jednak prawdopodobne jest to, że kapitan naszej reprezentacji zdecyduje się pozostać w drużynie FC Barcelona. Już kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia o tym, że Robert Lewandowski może podpisać nowy kontrakt z Barcą, tyle że na zdecydowanie mniej korzystnych warunkach finansowych. Do tego "Lewy" najpewniej musiałby pogodzić się z tym, że jego pozycją w Barcelonie będzie słabsza niż dotychczas. Właśnie pojawiły się nowe, pilne doniesienia hiszpańskich mediów. Dziennik "Marca" twierdzić, że szefostwo Barcelony spotkało się z agentem Polaka Pinim Zahavim i przedstawiło mu koncepcję. "Przesłanie jest jasne: Robert Lewandowski ma odegrać nową rolę w nowym projekcie" - czytamy.

Robert Lewandowski z propozycją nowego kontraktu? Znaczna obniżka pensji

Oferta może być jednak upokarzająca dla Roberta Lewandowskiego. Zakładać bowiem ma obniżkę wynagrodzenia niemal o 50 proc. Do tego "Lewy" - zgodnie z przewidywaniami - miałby stracić pozycję niekwestionowanego lidera wśród napastników.

Lewandowski przestałby być głównym zagrożeniem w ataku i musiałby walczyć o miejsce w składzie

- napisano w "Marce". Co na to sam piłkarz? Według gazety "rozważa wszystkie możliwości".

Poza aspektami sportowymi i finansowymi, duży wpływ mają czynniki osobiste. Zarówno on, jak i jego rodzina są już w pełni zadomowieni w Barcelonie, gdzie rozwinęli również działalność biznesową. To niezwykle istotne

- wskazała "Marca"

