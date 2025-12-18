W Barcelonie odbyło się tajne spotkanie dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Dyrektor sportowy Chicago Fire przedstawił Polakowi ambitny plan, mający uczynić go gwiazdą MLS.

Sprawdź, dlaczego amerykański klub tak bardzo zabiega o "Lewego" i co na to FC Barcelona.

Kulisy tajnego spotkania w Barcelonie

Jak informuje "Mundo Deportivo", do spotkania doszło w niedzielę w jednym z hoteli w stolicy Katalonii. Stronę amerykańską reprezentował sam dyrektor sportowy Chicago Fire, Gregg Berhalter, były selekcjoner reprezentacji USA. Celem rozmów było przedstawienie Robertowi Lewandowskiemu ambitnego projektu sportowego i finansowego, który miałby uczynić z niego centralną postać drużyny w walce o mistrzostwo MLS. To potwierdzenie, że zainteresowanie klubu z Chicago, o którym media, w tym BBC, informowały już wcześniej, weszło w konkretną fazę.

Dlaczego Chicago Fire? Kluczowe argumenty klubu z MLS

Zainteresowanie klubu ze stanu Illinois nie jest przypadkowe. Chicago Fire traktuje pozyskanie Lewandowskiego jako priorytet od co najmniej sześciu miesięcy. Klub ma kilka asów w rękawie, które mają przekonać polskiego napastnika:

Status gwiazdy: Lewandowski miałby stać się niekwestionowanym liderem i twarzą projektu, którego celem jest nawiązanie walki z czołówką ligi, w tym z Interem Miami Leo Messiego.

"Discovery list": Chicago Fire wpisało Polaka na swoją tzw. "listę odkryć". Jest to mechanizm w MLS, który daje klubowi pierwszeństwo w negocjacjach z danym zawodnikiem. Oznacza to, że inne zespoły z ligi, jak choćby łączony z "Lewym" Inter Miami, musiałyby zapłacić Fire specjalną opłatę, aby w ogóle móc rozpocząć rozmowy.

Polonia w Chicago: Strategicznym atutem jest fakt, że Chicago posiada największą i najprężniej działającą społeczność polską w Stanach Zjednoczonych. Ten czynnik marketingowy i społeczny z pewnością nie umknął uwadze włodarzy klubu.

Wizyta Anny Lewandowskiej: Media przypominają również, że żona piłkarza, Anna, odwiedziła Chicago w zeszłym miesiącu, co dodatkowo podsyciło spekulacje.

Co na to Lewandowski i FC Barcelona?

Kontrakt 37-letniego napastnika z "Dumą Katalonii" wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Sam piłkarz jest podobno otwarty na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, a kwestie finansowe nie powinny stanowić przeszkody w negocjacjach. Mimo to, decyzja nie została jeszcze podjęta. Lewandowski wciąż rozważa pozostanie w Europie, w tym przedłużenie umowy z Barceloną, lub intratną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Z kolei władze FC Barcelony zachowują powściągliwość. Agent piłkarza, Pini Zahavi, spotkał się niedawno z prezydentem klubu Joanem Laportą, aby omówić możliwość przedłużenia kontraktu o kolejny rok. Lewandowski miał nawet zadeklarować gotowość do znacznej obniżki pensji. Klub chce jednak wstrzymać się z ostateczną decyzją i ocenić formę Polaka w decydującej fazie sezonu, zwłaszcza w obliczu napiętego kalendarza na początku 2026 roku. Warto dodać, że niedawne zmiany w regulacjach finansowych La Liga mogą ułatwić Barcelonie zaoferowanie "Lewemu" nowej umowy bez naruszania limitu płac.

