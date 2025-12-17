Aż przykro patrzeć, co spotkało Ewę Pajor! Nie mogliśmy uwierzyć, jak ją potraktowano

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-12-17 16:53

Ewa Pajor w poprzednim sezonie była jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, sięgając po koronę królowej strzelczyń w lidze hiszpańskiej kobiet i prowadząc Barcelonę do tytułu mistrzowskiego, Pucharu Królowej oraz Superpucharu Hiszpanii. Do tego wprowadziła polską kadrę po raz pierwszy na mistrzostwa Europy, choć tam Polki nie zawojowały turnieju. Mimo to aż trudno uwierzyć, jak nisko Pajor znalazła się w plebiscycie FIFA The Best na najlepszą piłkarkę.

Ewa Pajor

i

Autor: ART Service

Ewa Pajor daleko w tyle w prestiżowym plebiscycie. Aż przykro patrzeć

Ewa Pajor ma za sobą jeden z najbardziej udanych sezonów w karierze. Tak naprawdę dopiero co dołączyła do Barcelony, a już w debiutanckim sezonie w tym klubie została jego najlepszą strzelczynią i królową strzelczyń ligi hiszpańskiej, bijąc przy tym rekord w liczbie strzelonych bramek w tych rozgrywkach w jednym sezonie. Minione zmagania były dla niej niemal idealne – niemal, ponieważ Barcelona wygrała wszystko, oprócz Ligi Mistrzyń, w której poległa dopiero w finale. Dla Pajor był to już... piąty finał tych rozgrywek i jeszcze ani razu ich nie wygrała! Mimo to można uznać, że Polka była jedną z najlepszych zawodniczek w tamtym sezonie, a do tego po raz pierwszy w historii wprowadziła reprezentację Polski na duży turniej – Euro 2025.

Ewa Pajor na gali Złotej Piłki 2025
11 zdjęć

Okazuje się jednak, że osiągnięcia Polki nie były wystarczające, by zyskała ona uznanie w plebiscycie FIFA na najlepszą piłkarkę 2025 roku. Pajor co prawda znalazła się w gronie 22 nominowanych, ale zajęła.... odległe, 15. miejsce! Co ciekawe, na podium znalazły się dwie inne zawodniczki Barcelony – na 1. miejscu uplasowała się Aitana Bonmati, a 3. lokatę zajęła Alexia Putellas. Na 2. miejscu znalazła się Mariona Caldentey z Arsenalu co nie jest zaskoczeniem, bo właśnie ta drużyna zdobyła Ligę Mistrzyń. Cała trójka występuje też w reprezentacji Hiszpanii, która zdobyła srebro Euro 2025.

Warto jednak zauważyć, że wyboru dokonują selekcjonerzy i selekcjonerki reprezentacji, kapitanki drużyny, dziennikarze oraz kibice. Niewykluczone więc, że dla selekcjonerów większą wagę miały rozgrywki międzynarodowe, na których cierpi Pajor (tak jak i Robert Lewandowski). Co ciekawe, wśród zawodniczek, które wskazały na polską zawodniczkę w swojej trójce najlepszych, znalazła się... kapitanka reprezentacji Rosji. Sama Pajor (jako kapitanka polskiej kadry) głosowała na Alexię Putellas, Aitanę Bonmati oraz Patri Guijarro (wszystkie z Barcelony).

