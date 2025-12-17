Aż przykro patrzeć, co spotkało Ewę Pajor! Nie mogliśmy uwierzyć, jak ją potraktowano

Ewa Pajor daleko w tyle w prestiżowym plebiscycie. Aż przykro patrzeć

Ewa Pajor ma za sobą jeden z najbardziej udanych sezonów w karierze. Tak naprawdę dopiero co dołączyła do Barcelony, a już w debiutanckim sezonie w tym klubie została jego najlepszą strzelczynią i królową strzelczyń ligi hiszpańskiej, bijąc przy tym rekord w liczbie strzelonych bramek w tych rozgrywkach w jednym sezonie. Minione zmagania były dla niej niemal idealne – niemal, ponieważ Barcelona wygrała wszystko, oprócz Ligi Mistrzyń, w której poległa dopiero w finale. Dla Pajor był to już... piąty finał tych rozgrywek i jeszcze ani razu ich nie wygrała! Mimo to można uznać, że Polka była jedną z najlepszych zawodniczek w tamtym sezonie, a do tego po raz pierwszy w historii wprowadziła reprezentację Polski na duży turniej – Euro 2025.

Okazuje się jednak, że osiągnięcia Polki nie były wystarczające, by zyskała ona uznanie w plebiscycie FIFA na najlepszą piłkarkę 2025 roku. Pajor co prawda znalazła się w gronie 22 nominowanych, ale zajęła.... odległe, 15. miejsce! Co ciekawe, na podium znalazły się dwie inne zawodniczki Barcelony – na 1. miejscu uplasowała się Aitana Bonmati, a 3. lokatę zajęła Alexia Putellas. Na 2. miejscu znalazła się Mariona Caldentey z Arsenalu co nie jest zaskoczeniem, bo właśnie ta drużyna zdobyła Ligę Mistrzyń. Cała trójka występuje też w reprezentacji Hiszpanii, która zdobyła srebro Euro 2025.

Warto jednak zauważyć, że wyboru dokonują selekcjonerzy i selekcjonerki reprezentacji, kapitanki drużyny, dziennikarze oraz kibice. Niewykluczone więc, że dla selekcjonerów większą wagę miały rozgrywki międzynarodowe, na których cierpi Pajor (tak jak i Robert Lewandowski). Co ciekawe, wśród zawodniczek, które wskazały na polską zawodniczkę w swojej trójce najlepszych, znalazła się... kapitanka reprezentacji Rosji. Sama Pajor (jako kapitanka polskiej kadry) głosowała na Alexię Putellas, Aitanę Bonmati oraz Patri Guijarro (wszystkie z Barcelony).

