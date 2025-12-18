Kylian Mbappe jest o krok od pobicia rekordu strzeleckiego Cristiano Ronaldo w Realu Madryt, mając na koncie 58 bramek w tym roku.

Francuz zdobył dwa gole w Pucharze Króla, przyczyniając się do zwycięstwa i zbliżając się do historycznego osiągnięcia.

Decydujące starcie o rekord rozegra się w ostatnim meczu roku, gdzie Mbappe będzie miał szansę zapisać się w historii klubu.

Czy Mbappe przejdzie do historii Realu Madryt? Przekonaj się, czy pobije rekord Ronaldo w ostatnim meczu!

Maszyna do zdobywania bramek nie zwalnia tempa. Kylian Mbappe po raz kolejny udowodnił, że jego transfer do Realu Madryt był strzałem w dziesiątkę. Francuz jest na ostatniej prostej, by pobić niesamowity rekord strzelecki należący do legendy "Królewskich", Cristiano Ronaldo. Wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu tego roku.

Kylian Mbappe dwa razy trafił w Pucharze Hiszpanii

Spotkanie 1/16 finału Pucharu Króla przeciwko trzecioligowemu CF Talavera miało być dla "Królewskich" jedynie formalnością. Trener Xabi Alonso dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom, ale na placu boju pozostawił swój najgroźniejszy oręż – Kyliana Mbappe. Francuz rozegrał całe spotkanie i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, w 41. minucie z rzutu karnego oraz w 88., zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 3:2. Te dwa trafienia mają jednak znacznie większe znaczenie w kontekście indywidualnych osiągnięć.

Dzięki dubletowi w Pucharze Króla, Mbappe ma na swoim koncie już 58 goli zdobytych w 2024 roku kalendarzowym dla Realu Madryt. Tym samym zrównał się z drugim najlepszym wynikiem w historii klubu i jest o krok od absolutnego rekordu. Ten od 2013 roku należy do Cristiano Ronaldo, który zakończył tamten rok z 59 bramkami na koncie.

Niesamowita skuteczność Mbappe w tym sezonie

Forma Francuza od początku sezonu 2024/2025 jest wyśmienita. Wystąpił do tej pory w 26 meczach, w których zdobył aż 29 bramek i dołożył do tego pięć asyst. Jego skuteczność rozkłada się na wszystkie rozgrywki, w których bierze udział Real Madryt:

La Liga: 17 goli (lider klasyfikacji strzelców)

Liga Mistrzów: 9 goli

Puchar Króla: 2 gole

Klubowe Mistrzostwa Świata: 1 gol

Te liczby pokazują, jak kluczową postacią dla ofensywy "Królewskich" stał się Mbappe. Jego głód bramek jest nienasycony, a koledzy z drużyny doskonale wiedzą, jak wykorzystać jego szybkość i wykończenie. Decyzja trenera Alonso o pozostawieniu go w składzie na mecz z niżej notowanym rywalem może sugerować, że cały zespół wspiera Francuza w jego pogoni za historycznym osiągnięciem.

Ostatnia szansa. Jeden mecz, by przejść do historii

Przed Kylianem Mbappe ostatnia szansa na pobicie lub przynajmniej wyrównanie rekordu Ronaldo. Czasu jest bardzo mało, ponieważ do końca roku kalendarzowego Realowi Madryt pozostał już tylko jeden mecz. Będzie to sobotnie, ligowe starcie z Sevillą na Santiago Bernabeu. Presja będzie ogromna, ale francuski gwiazdor już niejednokrotnie udowadniał, że potrafi sobie z nią radzić w kluczowych momentach. Czy będziemy świadkami historii? Czy nazwisko Mbappe zostanie zapisane złotymi zgłoskami obok Cristiano Ronaldo w klubowych annałach?

