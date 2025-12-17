Gigantyczne pieniądze na Mundialu 2026. FIFA ujawniła pulę nagród, zwycięzca zgarnie fortunę

To będą rekordowe mistrzostwa pod każdym względem. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie po raz pierwszy w historii zgromadzi aż 48 reprezentacji, a co za tym idzie, znacząco wzrosną również pieniądze, o które będą walczyć. FIFA oficjalnie potwierdziła, że apetyt na sukces będzie dodatkowo podsycany przez gigantyczne premie finansowe.

Gianni Infantino: Mistrzostwa świata w 2026 roku będą przełomowe

Prezes federacji, Gianni Infantino, nie ma wątpliwości, że nadchodzący turniej będzie przełomowy. W puli nagród znajdzie się łącznie 727 milionów dolarów, z czego 656 milionów trafi bezpośrednio do 48 drużyn narodowych.

- Mistrzostwa świata w 2026 roku będą przełomowe pod względem finansowego wkładu w globalną społeczność piłkarską – powiedział prezes FIFA, Gianni Infantino, cytowany przez PAP.

W porównaniu z poprzednim turniejem w Katarze w 2022 roku, pula nagród wzrosła aż o 50 procent. To skok, który ma jeszcze bardziej zmotywować drużyny do walki o najwyższe cele.

Ile zarobi zwycięzca MŚ 2026? Kwoty zwalają z nóg

Najwięcej, co jest oczywiste, zgarnie nowy mistrz świata. Triumfator turnieju otrzyma aż 50 milionów dolarów. To o 8 milionów więcej niż zainkasowała Argentyna za zwycięstwo w Katarze. Pokonany w wielkim finale będzie musiał zadowolić się nagrodą w wysokości 33 milionów dolarów.

FIFA zadbała również o sowite premie dla drużyn, które zajmą kolejne miejsca. Brązowy medalista wzbogaci się o 29 milionów dolarów, a czwarta drużyna turnieju otrzyma 27 milionów. To pokazuje, jak wielkie pieniądze wchodzą do gry na najważniejszej piłkarskiej imprezie czterolecia.

Pieniądze dla każdego. Tyle Polska ma zagwarantowane za sam awans

Nowy format z 48 zespołami oznacza, że nagrody finansowe trafią do znacznie szerszego grona. FIFA przewidziała premie nawet dla drużyn, które zakończą swój udział na fazie grupowej. Zespoły z miejsc 33-48 otrzymają po 9 milionów dolarów.

Co więcej, każda z reprezentacji, która zakwalifikuje się na Mistrzostwa Świata 2026, dostanie dodatkowe 1,5 miliona dolarów na pokrycie kosztów przygotowań. Oznacza to, że każdy uczestnik mundialu ma zagwarantowane co najmniej 10,5 miliona dolarów.

