Problemy Neymara. Jest jasna deklaracja w sprawie Mistrzostw Świata 2026

Neymar, brazylijska gwiazda piłki nożnej, ogłosił, że czeka go operacja, co stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość w reprezentacji.

Decyzja o zabiegu zapadła po powrocie do Santosu i zagraża jego udziałowi w Mistrzostwach Świata 2026.

Selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti stawia jasne warunki powrotu Neymara do kadry.

Czy król strzelców reprezentacji Brazylii zdoła odzyskać formę i wystąpić na mundialu?

Problemy zdrowotne Neymara. Gwiazdor, który w styczniu wrócił do swojego macierzystego klubu Santosu z arabskiego Al-Hilal, ogłosił, że czeka zabieg. To cios zarówno dla samego zawodnika, jak i dla kibiców reprezentacji Brazylii, którzy liczyli na jego występ podczas mundialu w 2026 roku. Informacja pojawiła się tuż po meczu, w którym jego Santos pokonał Cruzeiro 3:0 i zapewnił sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Brazylii.

Neymar znów idzie pod nóż. Koniec marzeń o mundialu?

To sprawia, że występ 33-letniego napastnika na mistrzostwach świata staje się niepewny. Głos w tej sprawie zabrał już wcześniej selekcjoner "Canarinhos", Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec postawił sprawę jasno. W październiku stwierdził, że Neymar będzie brany pod uwagę przy powołaniach na mundial tylko wtedy, gdy będzie w pełni zdrowy i odzyska formę.

Reprezentacja Brazylii na przyszłorocznym turnieju, który zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku, zmierzy się w grupie C z Marokiem, Haiti i Szkocją.

Neymar - król strzelców Canarinhos. Imponujące statystyki

Neymar to najskuteczniejszy piłkarz w historii reprezentacji. Jego liczby w kadrze są imponujące – w 128 meczach zdobył aż 79 bramek, wyprzedzając w klasyfikacji wszech czasów samego Pelégo. Choć brakuje mu złotego medalu mistrzostw świata, jego gabinet trofeów reprezentacyjnych i tak robi wrażenie.

Osiągnięcia Neymara w reprezentacji Brazylii:

* Copa América: srebro (Brazylia 2021)

* Letnie Igrzyska Olimpijskie: złoto (Rio de Janeiro 2016), srebro (Londyn 2012)

* Puchar Konfederacji: złoto (Brazylia 2013)

* Mistrzostwa Ameryki Południowej U-20: złoto (Peru 2011)

* Król strzelców Mistrzostw Ameryki Południowej U-20: 2011

* Król asyst Klubowych Mistrzostw Świata: 2015

