Kontuzja Joana Garcii otworzyła Wojciechowi Szczęsnemu drogę do regularnych występów w Barcelonie.

Po powrocie hiszpańskiego bramkarza, Hansi Flick jasno określił hierarchię, stawiając Garcię jako numer jeden.

Jakie są konsekwencje tej decyzji dla polskiego bramkarza i czy wpłynie to na występy Barcelony w Lidze Mistrzów?

W ostatnich tygodniach, z powodu kontuzji Joana Garcii, między słupkami Barcelony regularnie stawał Wojciech Szczęsny. Polak zanotował dziewięć występów i zbierał solidne recenzje. Powrót do zdrowia hiszpańskiego bramkarza wszystko jednak zmienił.

Co z Wojciechem Szczęsnym? Jasna deklaracja Hansiego Flicka

Hansi Flick został zapytany o obsadę bramki podczas konferencji prasowej przed meczem z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. Jego odpowiedź nie pozostawiła żadnego pola do dalszych domysłów. W tym sezonie Szczęsny zagrał w 9 meczach: 6 w LaLiga (11 puszczonych goli) i 3 w Lidze Mistrzów (6 puszczonych goli)

– To jasne: Joan jest numerem jeden – stwierdził kategorycznie niemiecki szkoleniowiec, definitywnie kończąc dyskusję na ten temat.

Marc-Andre ter Stegen w kadrze na mecz z Eintrachtem Frankfurt

Trener Barcelony dodał, że do kadry meczowej może wrócić także Marc-Andre ter Stegen, ale słowa o statusie Garcii były niezwykle wymowne. To one definiują obecną sytuację Wojciecha Szczęsnego, który po powrocie głównego konkurenta wrócił na ławkę rezerwowych. Deklaracja Flicka tylko potwierdza jaką rolę przewiduje dla polskiego bramkarza.

Barcelona o dwóch twarzach. W Lidze Mistrzów muszą gonić

Sytuacja w bramce wydaje się rozstrzygnięta, to forma sportowa "Dumy Katalonii" pozostaje zagadką. W rozgrywkach LaLiga radzi sobie doskonale. Prowadzi w tabeli z czteropunktową przewagą nad Realem Madryt, notując serię sześciu zwycięstw z rzędu. Znacznie gorzej wygląda to w europejskich pucharach.

W pięciu meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona zdobyła zaledwie siedem punktów, co plasuje ją na odległym, 18. miejscu w tabeli zbiorczej. Bilans bramkowy: 12-10. To pokazuje, że drużyna ma problemy ze zbalansowaniem gry.

Kiedy mecz FC Barcelona - Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Mecz FC Barcelona - Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany 9 grudnia. Początek spotkania o godz. 21. Transmisja zawodów w Canal+ Extra 1.

