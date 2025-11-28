Nowy ranking UEFA. Legia Warszawa psuje robotę. Polska utknęła

Polskie kluby piłkarskie walczą o lepszą pozycję w rankingu UEFA, co przekłada się na liczbę miejsc w europejskich pucharach.

Trzy zwycięstwa Rakowa, Jagiellonii i Lecha w Lidze Konferencji poprawiły nasz dorobek punktowy, ale porażka Legii osłabiła ogólny wynik.

Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu UEFA, a awans do pierwszej dziesiątki wiąże się z gwarancją gry mistrza Polski w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Sprawdź, ile punktów dzieli nas od upragnionego TOP 10 i co oznacza obecna pozycja dla polskich drużyn w przyszłych rozgrywkach!

Liga Konferencji czwartek, 27 listopada. Trzy zwycięstwa i porażka Legii

Czwartek, 27 listopada, był dobrym dniem dla polskich drużyn występujących w Lidze Konferencji, poza jednym wyjątkiem. Legia Warszawa przegrała u siebie ze Spartą Praga 0:1, a jej piłkarze przez większość meczu wyglądali, jakby ktoś na boisko wypchnął ich za karę. Na szczęście inne polskie drużyny stanęły na wysokości zadania i swoje mecze wygrały. Raków Częstochowa zdemolował Rapid Wiedeń 4:1, a hattrickiem popisał się Lamine Diaby-Fadiga. Jednego gola dla "Medalików" dołożył jeszcze Jonatan Braut Brunes. Jagiellonia Białystok z kolei pokonała KuPS Kuopio 1:0 po golu Afimico Pululu. Wygrał także Lech Poznań (2:0 z FC Lausanne-Sport). Do siatki trafiali Taofeek Ismaheel i Yannick Agnero. Jak te wszystkie wyniki przełożyły się na ranking UEFA?

Ranking UEFA. Awans do TOP 10 to wielka sprawa

Dobrą robotę trzech polskich drużyn zepsuła Legia Warszawa. I tak jednak jest nieźle. Plasujemy się obecnie na 12. miejscu w rankingu UEFA, ale wydaje się możliwe wskoczenie na lokatę wyżej. Trudniej będzie przegonić zajmujące 10. miejsce Czechy. A właśnie awans do TOP 10 byłby wielką sprawą dla polskiej piłki. Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu UEFA oznacza bowiem gwarancję gry dla mistrza Polski w w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. 12. miejsce jednak także nie jest złe - zapewnia bowiem awans dwóch drużyn do eliminacji Ligi Europy, a dla zdobywcy Pucharu Polski start od 4. rundy kwalifikacji tych rozgrywek, co automatycznie gwarantuje grę przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. W rankingu UEFA prowadzi Anglia, która ma 101, 672 punktów. Zajmujące 10. lokatę Czechy mają 44,3 punktów, a znajdująca się bezpośrednio przed nami Grecja - 41,312. Polska ma 40,375 punktów.

Galeria: Karol Nawrocki na meczu Legia Warszawa - Sparta Praga