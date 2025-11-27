Lech Poznań znów zwycięski! Ismaheel i Agnero uszczęśliwili Bułgarską

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)

Bramki: Ismaheel (67'), Agnero (90 + 5')

Kartki: Gumny (79') - Lekoueiry (38'), Beloko (40'), Butler-Oyedeji (80')

Lech: Mrozek - Pereira (Gumny 59'), Skrzypczak, Mońka, Gurgul - Kozubal, Jagiełło (Thordarson 75') - Gholizadeh (Ismaheel 59'), Rodriguez (Bengtsson 59'), Palma - Ishak (Agnero 85').

Lausanne: Letica - Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty (Fofana 82') - Sigua (Butler-Oyedeji 70'), Roche, Beloko (Custodio 70') - Lekoueiry (Kana-Biyik 82') - Bair, Ajdini (Diakite 61').

Na żywo Lech Poznań - FC Lausanne-Sport Po meczu Lechowi w tym sezonie w Lidze Konferencji czasami brakowało trochę szczęścia, choćby w meczu z Rayo Vallecano. Teraz jednak to szczęście do "Kolejorza" wróciło - rywale mieli więcej dogodnych okazji, ale to mistrz Polski był skuteczniejszy i wygrywa 2:0! 90 + 6' Centra w pole karne Lecha wybita i sędzia KOŃCZY MECZ! 90 + 6' Jeszcze rzut rożny dla Lausanne. 90 + 5' Ismaheel urwał się prawą stroną, zagrywa przed bramkę do Agnero, który z 5. metra pokonuje Leticę! 90 + 5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! AGNEROOOOOOOOOOOOO! 2:0! 90 + 4' Bair wpada w pole karne, zagrywa tuż przed bramkę, ale zawodnicy Lausanne nie zdołali jej wbić do bramki! Mońka wybija niemal z linii bramkowej! 90 + 4' Wrzutka w pole karne Lecha nieudana, obrona wybija. 90 + 3' Gumny fauluje, dobra pozycja dla Lausanne do centry. 90 + 2; Gumny faulowany na połowie Lausanne. Lech ma chwilę oddechu. 90 + 1' Sędzia dolicza 6 minut. 90' Fatalnie Kozubal, Palma i Ismaheel wychodzili mu na czyste pozycje, ale ten zagrywa za plecy swojego kolegi. 89' Wrzutka na dalszy słupek, Mrozek piąstkuje! Bair przejmuje, na szczęście jeden z obrońców wybija mu piłkę. 88' Fofana górą do Baira, ten uderza głową tuż nad poprzeczką! Lech znów ma masę szczęścia. 87' Agnero z prawej strony do środka do Kozubala, ten przerzuca na lewo do Palmy... ale niecelnie, wielka szkoda. 87' Kana-Biyik uderza z lewego narożnika pola karnego i tylko minimalnie się myli! Lech musi odrzucić rywali. 86' Wrzutka z autu w polu karne, Kozubal wybija. 86' Thordarson wślizgiem zatrzymuje Fofanę. Będzie jeszcze aut na wysokości pola karnego Lecha. 86' Tak Ismaheel dał prowadzenie Lechowi. 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋!⚽️



Taofeek Ismaheel daje prowadzenie @LechPoznan! 🔥



📲Polsat Box Go#UCL pic.twitter.com/FIA4VrdJi9 — Polsat Sport (@polsatsport) November 27, 2025 85' I jeszcze jedna zmiana w Lechu. Ishak schodzi, wchodzi Agnero. 85' Strzał Okoha z ponad 20 metrów, bardzo niecelny. Mrozek zacznie od bramki. 83' Bair urwał się prawą stroną, ale zamiast strzelać... podcinką dograł przed bramkę. Tam jeden z jego kolegów przejął piłkę, lecz Mońka zdołał mu ją wyłuskać. 82' Kolejne dwie zmiany w Lausanne. schodzi Lekoueiry, wchodzi Kana-Biyik oraz schodzi Poaty, a wchodzi Fofana. 80' Teraz Butler-Oyedeji wślizgiem powala Kozubala i dostaje żółty kartonik. 79' Gumny niesportowo się zachował, nie chciał oddać piłki rywalowi i dostał żółtą kartkę. 78' Krótkie rozegranie rzutu rożnego przez Lecha, Palma dogrywa z głębi pola w pole karne Lausanne, lecz za głęboko i Letica łapie. 75' Zmiana, Jagiełło schodzi, wchodzi Thordarson. 74' Bengtsson świetnie urywa się lewą stroną, wycofuje do Ishaka, lecz nieco zbyt daleko od Szweda i nie zdołał on jej wbić do bramki! 74' Bez strzału po centrze z kornera, piłka wybita przez obronę. 73' Centra Gumnego zablokowana, rzut rożny z prawej strony boiska. 70' Zmiany w Lausanne. Schodzi Sigua i Beloko, wchodzi Butler-Oyedeji i Custodio. 67' W końcu coś wyszło Lechowi w tej połowie! Palma krótko do Jagiełły w pole karne, ten zgrywa do środka, do Ismaheela, który przyjęciem skierował się w stronę bramki i z około 11. metra pokonuje Leticę! Wbrew logice Lech prowadzi po 20 minutach fatalnej gry. 67' GOOOOOOOOOOL! ISMAHEEEEEEEEEEEL! 1:0! 66' Dobrze zapowiadającą się akcję Lecha zatrzymał Bengtsson, który zamotał się przy linii bocznej, gdzieś na wysokości koła środkowego. 64' Teraz Lekoueiry wchodzi z piłką w pole karne i z kilku metrów uderza... ponad bramką! to już kolejny bardzo groźny strzał rywali Lecha. 63' Ismaheel próbuje prostopadle do Ishaka, Okoh dobrze to przeczytał i przerywa akcję. 61' Diakite centruje z kornera, piłka wybita przez obronę Lecha. 61' Zmiana w Lausanne. Schodzi Ajdini, wchodzi Diakite. 60' Bair wychodzi sam na sam, Mońka wślizgiem wybija na rzut rożny! Lech pod ciągłym ostrzałem, to się nie skończy dobrze. 59' Zmiany w Lechu. Schodzi Gholizadeh, Pereira i Rodriguez, wchodzą Ismaheel, Gumny i Bengtsson. 58' Teraz Bair z strzela z dość ostrego kąta z lewej strony, lecz piłka mija dalszy słupek. 58' Na szczęście nie ma karnego, ale Lausanne znów atakuje. Lech nie potrafi się pozbierać. 56' Wydaje się, że Mońka musnął najpierw piłkę, zanim kopnął w niego Ajdini. 56' Sytuacja będzie sprawdzana na pewno na VAR. Ajdini powoli podnosi się z murawy. 55' Ajdini wpada w pole karne, wychodzi na czystą pozycję, ale został zatrzymany przez obrońcę! Lausanne domaga się karnego! 54' Teraz Kozubal leży na murawie. Rywale przerywają akcję. 52' Mrozek zdołał wrócić do gry. 50' Teraz dużo groźniejsza sytuacja! Poety ruszył rajdem, zagrał płasko na 5. metr, Bair doszedł do piłki i... nie trafił w bramkę! Fura szczęścia Lecha w tej sytuacji. Ale ucierpiał jeszcze Mrozek, w którego wpadł rozpędzony Bair. 50' Teraz w końcu przebili się goście. Ajdini z lewej strony dogrywa górą do Baira, ten strzela głową, lecz słabo, prosto w ręce Mrozka. 49' Póki co bez większego zagrożenia z jednej czy drugiej strony, choć akcji nie brakuje. Brakuje przy tym jednak strzałów. 46' Gramy! Obie drużyny bez zmian. Przerwa Za chwilę wracamy do gry. Piłkarze wychodzą na murawę. 45 + 5' Kolejna wrzutka Pereira wybija na rzut rożny, ale tego już nie będzie - sędzia kończy pierwszą połowę! 45 + 4' Bez strzału po centrze, ale Bair wywalczył korner z drugiej strony. 45 + 4' Bair urwał się lewą stroną, dogrywa w środek, Ajdini uderza mocno z kilkunastu metrów, ale Mrozek świetnie paruje na rzut rożny! 45 + 3' Pereira fauluje Poaty'ego w walce o piłkę w środku pola. 45 + 1' Centra z kornera na bliższy słupek na Ajdiniego, który kompletnie nieudanie zagrywa głową. Mrozek zacznie od bramki. 45 + 1 Lekoueiry wywalczył rzut rożny dla Lausanne z lewej strony. A sędzia dolicza 4 minuty. 45' Po chwili Beloko uderza sprzed pola karnego, na szczęście prosto w Mrozka! Bramkarz Lecha łapie spokojnie. 43' Groźna centra, Ajdini lekko zgrywa, piłka odbija się jeszcze od Gurgula i Mrozek musiał instynktownie odbijać! 43' Bair wychodził niemal sam na sam z Mrozkiem, ale w ostatniej chwili dogonił go jeszcze Mońka i ostatecznie obrońca do spółki z bramkarzem wybili to na rzut rożny. 41' Krótkie rozegranie, wrzutka Pereiry, ale... znów obrońcy wybijają. Nawet nie było strzału... 40' Gholizadeh prowadzi rajd prawą stroną, Beloko szarpie zawodnika Lecha za bok i także dostaje żółtą kartkę. Rzut wolny blisko miejsca, gdzie chwilę wcześniej faulowany był Pereira. 38' Palma próbował wyjść z kontrą, Lekoueiry nie dość, że łapie Palmę w pół, to jeszcze trafił do wcześniej ręką w twarz. Żółta kartka. 37' Centra Pereiry z rzutu wolnego, Okoh bez problemu wybija, po chwili znów w 16. zagrywa Palma, ale bardzo niecelnie. Letica zacznie od bramki. 36' Pereira wywalczył rzut wolny blisko prawego narożnika pola karnego rywali. 35' Piłka dograna z kornera, Ishak dobrze wybija ze swojego pola karnego, a po chwili Gholizadeh obija rywala i Mrozek zacznie od bramki. 33' Rzut rożny dla Lausanne z prawej strony. 32' Kolejna akcja Lecha i kolejny problem, by wypracować pozycję do dobrego strzału. Gholizadeh traci próbując dryblować w polu karnym. 31' Teraz Pereira fatalnie wrzuca z prawej strony. Letica zacznie od bramki. 30' Kozubal z lewej nogi mocno z ponad 20 metrów, Letica jednak zdołał to sparować i złapać! 28' Krótkie rozegranie, piłka trafia w końcu do Palmy, którego dogranie w pole karne zostaje wybite. 27' Palma wywalczył rzut rożny z lewej strony boiska. 26' Lech tworzy sporo akcji, ale ma duży problem z tym "ostatnim podaniem", które wyprowadziłoby któregoś z ofensywnych piłkarzy na czystą pozycję. 25' Wydawało się, że Palma wyjdzie na dobrą pozycję do strzału, ale w końcu oddał Gholizadehowi. Ten ruszył do przodu, ale też wyrzucił się za bardzo do boku. Później piłka trafia do Pereiry, którego wrzutka została wybita przez obronę Lausanne. 24' Kiks Mouangi, Ishak przyjmuje i ruszył na bramkę, ale obrońca rywali naprawił własny błąd i zdołał wybić piłkę Szwedowi spod nóg. 20' Ajdini znalazł dobrą pozycję do strzału zza pola karnego i spróbował zaskoczyć Mrozka! Bramkarz Lecha czujnie jednak na linii i łapie piłkę. 20' Pereira próbował miękko do Palmy górą na lewe skrzydło, lecz piłka leciała nieco za słabi i za głęboko - Letica przeczytał to i złapał futbolówkę. 18' Gurgul dobrze zagrywa daleką piłkę do Palmy górą, lecz Honduranin trochę zagubił się przy przyjęciu. Aut dla gości. 17' Wszystko jasne. Piłka najpierw odbiła się od ciała, potem od ręki, nie było przewinienia. 16' Ależ zamieszanie! Palma próbuje strzelać, obrońca blokuje, a piłkarze Lecha pokazują, że rywal zagrał ręką! 14' Piłka górą do Palmy z prawej strony, ten płasko odgrywa przed bramkę do Ishaka, ale ten z 11. metra uderza nad bramką! 12' Gramy dalej, Poaty zdołał wrócić na boisko. 10' Poaty mocno poturbowany, potrzebna interwencja medyczna. 8' Długa akcja Lecha, Palma nie do końca dobrze do Golizadeha, co wywołało zamieszanie w szeregach obu zespołów. W końcu piłka trafiła do Pereiry, ale jego dogranie górą do Ishaka wybite prze obronę. 6' Palma uderza z około 30 metrów, lecz nie przymierzył dobrze i piłka mija bramkę Leticy. 4' Palma dobrze górą z lewej strony do Rodrigueza, ten nie bardzo wiedział co zrobić z piłką, podbił ją najpierw głową w górę, ale później w walce z Okohem faulował przeciwnika. 4' Prostopadła piłka do Baira i gdyby nie przytomność Skrzypczaka, to rywal wyszedł by sam na sam! Obrońca Lecha w ostatniej chwili wyłuskał mu piłkę. 3' Bair walczył ze Skrzypczakiem o piłkę na prawej stronie, Polak zdołał dobrze wyblokować rywala i Mrozek zacznie od bramki. 1' Błąd Mońki przy wybiciu piłki, na szczęście Bair uderzył bardzo niecelnie. 1' Zaczęli! Goście przy piłce. 18:42 Piłkarze już wychodzą na boisko.



Le onze de départ aligné par Peter Zeidler pour cette rencontre face à @LechPoznan ⚔️



🗣️ Allez Lausanne 💙#allezlausanne #yapasplusfort pic.twitter.com/g10Xg2rtdb — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) November 27, 2025 18:36 Tak wygląda skład Lecha na ten mecz.

__#LPOLAU pic.twitter.com/ZipOslq4A1 — Lech Poznań (@LechPoznan) November 27, 2025 18:31 Już za kilkanaście minut Lech Poznań rozpocznie kolejne zmagania w Lidze Konferencji. Witamy w relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Lausanne w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji! Start meczu już o 18:45, bądźcie z nami!

Lech – Lausanne relacja i wynik na żywo dzisiaj 27.11.2025

Lech Poznań w swoim pierwszym meczu w Lidze Konferencji w sezonie 2025/26 pokazał się z wyśmienitej strony. Mistrz Polski rozbił Rapid Wiedeń 4:1 i wydawało się, że kolejne punkty to tylko kwestia czasu, tym bardziej, że w 2. kolejce mierzył się z jedną z najsłabszych drużyn w stawce, Lincoln Red Imps. „Kolejorz” niespodziewanie zaprezentował się jednak fatalnie w starciu z outsiderem i... przegrał na wyjeździe z mistrzem Gibraltaru. Już wtedy było jasne, że taka wpadka może drogo kosztować zespół Nielsa Frederiksena, ale później zrobiło się jeszcze gorzej.

W meczu z Rayo Vallecano Lech Poznań niespodziewanie prowadził już 2:0. Okazało się jednak, że taka zaliczka na całą drugą połowę była zbyt mała. „Kolejorz” z każdą minutą słabł, a co najgorsze, nie wykorzystywał swoich okazji (których kilka miał) na dobicie przeciwnika. Ostatecznie Lech nie zdobył w tym meczu ani punktu, przegrywając po golu w... 94. minucie. To sprawiło, że poznaniacy obecnie ledwo łapią się na strefę awansu i mecz z Lausanne może okazać się niezwykle ważny. A szwajcarski zespół to tak naprawdę wielka niewiadoma, bo „Kolejorz” nigdy dotąd się z nim nie mierzył.