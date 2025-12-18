Legia Warszawa – Lincoln Red Imps: Kibice zrobią to podczas meczu! Jasne stanowisko

Legia Warszawa kończy sezon w europejskich pucharach meczem z Lincoln Red Imps

Fani stołecznego zespołu są wściekli na Legię po najgorszej passie meczów bez zwycięstwa w historii

Kibice zapowiedzieli, co wydarzy się podczas czwartkowego (18 grudnia) spotkania

Legia – Lincoln Red Imps: Ostatni mecz Ligi Konferencji w tym sezonie!

Legia Warszawa zmierzy się w czwartek (18 grudnia) z gibraltarskim Lincoln Red Imps w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji. Dla stołecznego klubu, który stracił już szanse na awans, będzie to pożegnanie z europejskimi pucharami. Spotkanie ma jednak wymiar honorowy – legioniści nie wygrali żadnego z ostatnich 11 meczów, a zespół prawdopodobnie po raz ostatni poprowadzi Inaki Astiz.

Tymczasowy szkoleniowiec, który pod koniec października zastąpił Edwarda Iordanescu, kończy swoją misję z niekorzystnym bilansem. Pod jego wodzą drużyna zanotowała trzy remisy i sześć porażek. W sumie "Wojskowi" czekają na zwycięstwo od 23 października.

- Ostatni czas nie był łatwy. Legia czeka od 2018 roku na zwycięstwo w ostatnim meczu roku kalendarzowego. Musimy zakończyć ten rok zwycięstwem. Później nadejdzie ważny czas regeneracji, zresetowania głowy – powiedział Astiz na przedmeczowej konferencji.

Protest kibiców Legii Warszawa podczas meczu

Kibice stołecznego zespołu zapowiedzieli już protest przed spotkaniem z Lincoln Red Imps w europejskich pucharach. Podczas czwartkowego spotkania zawodnicy nie doświadczą żadnego dopingu.

- Drodzy Kibice, chcemy Was poinformować, że na czwartkowym meczu nie będzie prowadzony zorganizowany doping i nie zostaną wywieszone flagi – napisano na Instagramie „Nieznanych Sprawców”.

Wielkie problemy Legii przed meczem z Lincoln Red Imps

Sztab szkoleniowy zmaga się z problemami kadrowymi w defensywie. Z powodu urazu kolana nie zagra Artur Jędrzejczyk, niedostępny jest również Steve Kapuadi. Indywidualnie trenowali Radovan Pankov i Juergen Elitim. Trener zapowiedział natomiast, że na boisku pojawi się młody Jakub Żewłakow.

Legia jest jedynym polskim klubem, który kończy przygodę z europejskimi pucharami na fazie ligowej. Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok są już pewne awansu. Wyjście do fazy pucharowej powinno udać się także Lechowi Poznań.