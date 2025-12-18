AZ Alkmaar – Jagiellonia: Blady strach tuż przed meczem! Pilna wiadomość. Zaostrzone środki

Alkmaar szykuje się do starć z udziałem polskich kibiców

Przed meczem Jagiellonii Białystok z AZ Alkmaar wprowadzono zaostrzone rygory bezpieczeństwa

Policja otrzymała dodatkowe uprawnienia

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok: Blady strach przed meczem!

Władze Alkmaaru wprowadziły zaostrzone rygory bezpieczeństwa w związku z czwartkowym meczem Ligi Konferencji pomiędzy AZ a Jagiellonią Białystok. W obawie przed ewentualnymi zamieszkami wyznaczono w mieście strefy podwyższonego ryzyka, w których policja ma prawo do prewencyjnych przeszukań.

Decyzją burmistrzyni Anji Schouten, status stref bezpieczeństwa nadano okolicom stadionu AFAS, dworca kolejowego oraz rynku Paardenmarkt. W tych rejonach służby porządkowe mogą legitymować i przeszukiwać osoby budzące podejrzenia. W mieście znacząco zwiększono liczebność patroli policji, stewardów oraz ochrony klubowej. Uruchomiono również dodatkowy monitoring.

Do Holandii przybyła grupa co najmniej 600 kibiców mistrza Polski. Zgromadzą się oni w specjalnie przygotowanej strefie kibica w centrum miasta. Około godziny 20.00 fani Jagiellonii zostaną przetransportowani podstawionymi autobusami bezpośrednio na stadion.

Wprowadzenie nadzwyczajnych środków jest konsekwencją wcześniejszych incydentów z udziałem polskich kibiców w Holandii. Władze powołują się m.in. na wydarzenia towarzyszące meczowi z Legią Warszawa w 2023 roku oraz ubiegłosezonowe zamieszki w Amsterdamie.

Początek spotkania Jagiellonii Białystok z AZ Alkmaar zaplanowano na godzinę 21.00. Mecze Ligi Konferencji UEFA śledzić można na antenach sportowych Polsatu.