Werner Liczka analizuje przyczyny słabej formy Sigmy, wskazując na problem z łączeniem rozgrywek ligowych i pucharowych.

Mimo kryzysu, Liczka wierzy w trenera Tomasa Janotkę, chwaląc jego nowoczesne podejście.

Przed meczem z Lechem Poznań, Liczka podkreśla znaczenie Daniela Vasulina, kluczowego napastnika Sigmy.

Czy Sigma zdoła przełamać złą passę i zaskoczyć Lecha w nadchodzącym meczu?

Werner Liczka: Sigma wpadła w dołek i to odbija się na psychice

"Super Express": - Sigma przegrała cztery mecze z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Co się dzieje?

Werner Liczka: - Początek sezonu był obiecujący. Jednak ostatnio przyszły porażki. Myślę, że jest problem z pogodzeniem gry w Lidze Konferencji i ekstraklasie Czech. Przyzwyczajeni są do grania jednego meczu w tygodniu. I ten rytm został zachwiany. Przyszedł słabszy okres, zespół wpadł w dołek i to odbija się na psychice. Pojawiły się nawet informacje w mediach, że trener Tomas Janotka z Lechem gra o posadę.

- Wierzy pan w niego?

- Można powiedzieć, że to mój wychowanek. Spędziłem z nim wiele godzin podczas egzaminów. Jego filozofia gry jest, że tak to określę bardzo sympatyczna. Postawił na nowoczesny styl, aktywną grę po stracie piłki, dużą intensywność. Wcześniej drużynie brakowało chęci do biegania, do walki. On to zmienił. Szanuje klubowe zasady, stosowane od lat w Sigmie.

Sigma Ołomuniec w końcu musi się przełamać

- Janotka wyciągnie zespół z dołka?

- Ufam, że przezwycięży ten chwilowy kryzys. Jako trener ma potencjał, większość piłkarzy zna od lat, choć brakuje mu doświadczenia w pucharach. Jestem przekonany, że mecz z Lechem będzie udany. Sigma musi w końcu się przebudzić.

- Na czym pan to opiera?

- Uważam, że takie słabiutkie spotkania, jak ze Zlinem i Lincolnem, nie powtórzą się. Nie polecam Lechowi robić analizy z tych meczów (śmiech). Lepiej niech sztab mistrza Polski przejrzy zwycięskie starcie z Celje.

Lech Poznań to duży klub, który ma ambicje

- Sigmę i Lecha łączą porażki 1:2 z mistrzem Gibraltaru. Jak odebrano tę wpadkę?

- To było ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Zakładano, że Sigma przywiezie z wyjazdu trzy punkty i będzie pewna awansu do fazy pucharowej. Zamiast tego była porażka. Nie spodziewano się, że w ogóle może się coś takiego przytrafić.

- Jak pan wytłumaczy za to ostatnie lanie 0:5 z FC Zlin w lidze czeskiej?

- To była bolesna lekcja. Szczególnie, że to były derby. W dodatku z zespołem, który także był w kryzysie, bo przegrał w lidze cztery mecze z rzędu. Po takim występie na pewno mają w Ołomuńcu dużo rzeczy do przemyślenia, co i dlaczego poszło nie tak.

- To kto będzie górą?

- Oba kluby są na styku w tabeli Ligi Konferencji. Sigma, tak jak i Lech, chce na wiosnę zagrać w pucharach. Czeka nas interesujący mecz o wszystko. To najważniejszy mecz w tym roku. Lech to duży klub, który ma ambicje, więc jest nastawiony na promocję za wszelką cenę. Dla Sigmy awans byłby dużym sukcesem.

Daniel Vasulin będzie zmotywowany na mecz z mistrzem Polski

- Daniel Vasulin strzelił dziewięć goli i jest najlepszym strzelcem ligi czeskiej. Lech musi wyłączyć go z gry?

- Jest wypożyczony z Viktorii, gdzie nie było dla niego miejsca. Jednak zmienił się tam trener i Vasulin ma wrócić do Pilzna. Dlatego w meczu z Lechem będzie zmotywowany. Dla niego świeci słońce, jest skuteczny. Z Lincolnem strzelił gola zza pola karnego.

- To jego największy atut?

- Bardzo dobrze gra głową i ma bardzo mocny strzał. Jest z niego kawał chłopa. Przy swoich warunkach fizycznych jest bardzo aktywny: biega, walczy, wchodzi w starcia.

Kiedy mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań w Lidze Konferencji? Gdzie transmisja?

Mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań w Lidze Konferencji zostanie rozegrany 18 grudnia. Początek zawodów o godzinie 21. Transmisja spotkania w Polsat Sport Premium 2.

