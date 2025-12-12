Klęska Legii Warszawa w europejskich pucharach z Noah Erywań wywołała burzę, a legendarny Jan Tomaszewski ostro ocenia sytuację.

Tomaszewski wskazuje na mecz z Samsunsporem jako początek kryzysu i obwinia doradców właściciela, a nie samego Mioduskiego.

Legia, będąc w strefie spadkowej Ekstraklasy, przeżywa głęboki kryzys, a atmosfera w klubie jest fatalna.

Chcesz wiedzieć, dlaczego zdaniem Tomaszewskiego Legia to "kompletne zero" i kto naprawdę ponosi odpowiedzialność za jej upadek?

"Zaczęli sobie robić jaja z drużyną"

Zdaniem Jana Tomaszewskiego, obecny kryzys Legii ma swój wyraźny początek w jednym, konkretnym meczu, który zapoczątkował lawinę porażek i zepsuł atmosferę w zespole. Chodzi o spotkanie z tureckim Samsunsporem, gdzie trener Edward Iordanescu zdecydował się na wystawienie rezerwowego składu.

- Mówiliśmy wówczas, że pan Iordanescu robi sobie, przepraszam, jaja z drużyną, bo wystawia rezerwy na przeciętny turecki zespół, przegrywa to spotkanie i nie wiadomo, o co tu chodzi - ocenia Tomaszewski. - Już pomijam punkty dla Polski, ale gdzie są pieniądze? Przecież za każde zwycięstwo to są ogromne pieniądze. Od tego momentu, proszę zauważyć, Legia przestała grać w piłkę.

Tomaszewski wskazuje winnych. "To nie jest wina Mioduskiego"

Były reprezentant Polski uważa, że główna odpowiedzialność za kryzys nie spoczywa na właścicielu klubu, Dariuszu Mioduskim, a na jego najbliższych doradcach – dyrektorach sportowych. To oni, zdaniem Tomaszewskiego, podejmują fatalne decyzje personalne, które właściciel jedynie zatwierdza.

- Ja bym jego naprawdę nie winił, bo on robi wszystko, żeby ta drużyna grała, wszystko akceptuje. Ktoś mu podpowiada i ci doradcy niestety powinni ponieść konsekwencje. Kto mu podpowiedział Iordanescu? To trzeba zmienić doradców. Niestety i tutaj jest cały pies pogrzebany - stwierdza legendarny bramkarz.

Katastrofa w Warszawie. "Legia, kompletne zero"

Sytuacja Legii jest dramatyczna nie tylko w Europie. Drużyna znalazła się w strefie spadkowej Ekstraklasy, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Tomaszewski nie wierzy w spadek klubu, ale atmosferę panującą przy Łazienkowskiej określa w najmocniejszych słowach.

- Legia gra kompletne zero. I to naprawdę kompletne zero. I nawet zwycięstwo z Lincolnem nic nie pomoże, bo już są wyeliminowani. Tyle tylko, że muszą w meczu z Piastem Gliwice się zrehabilitować, wygrać ten mecz, żeby nie być na przedostatnim miejscu w tabeli - mówi bez ogródek. Jego zdaniem w klubie brakuje wszystkiego, co cechuje dobrze funkcjonujący organizm sportowy. - To, co się tam w środku dzieje, świadczy o tym, że atmosfera w tym klubie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, o dyrektorów sportowych, w ogóle o tych ludzi, którzy zajmują się drużyną, nie istnieje - kończy Tomaszewski.

