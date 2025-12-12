Kibice Legii wulgarnie reagują na porażkę z Noah! Cztery wymowne słowa do właściciela

Legia Warszawa po raz dziesiąty z rzędu nie wygrała meczu, pogłębiając kryzys.

Porażka z ormiańskim Noah Erywań w Lidze Konferencji przelała czarę goryczy.

Kibice w Erywaniu zareagowali wulgarnie, skandując cztery słowa skierowane do właściciela.

Jakie są te słowa i co dalej z Legią? Dowiedz się, czytając cały artykuł!

Kolejna porażka Legii Warszawa. Dramat "Wojskowych" w Erywaniu

Legia Warszawa prezentuje równy poziom. Niestety dla kibiców stołecznego klubu jest on beznadziejny. W zasadzie przyzwyczailiśmy się do tego, że "Wojskowi" w każdym meczu wyglądają fatalnie. W Ekstraklasie obecnie znajdują się w... strefie spadkowej. Ostatni mecz przegrali z będącym na samym dole tabeli Piastem Gliwice. Kibice liczyli na to, że chociaż w europejskich pucharach będzie jako tako i uda się awansować do 1/16 Ligi Konferencji Europy. Szczególnie, że dwaj ostatni rywale Legii raczej nie kojarzą się z wielkim futbolem. Co z tego, skoro i ta szansa została zaprzepaszczona. W czwartek, 11 grudnia, zdobywca Pucharu Polski przegrał z ormiańskim Noah Erywań 1:2, co oznacza, że kończący grupowe zmagania Ligi Konferencji mecz z Lincoln Red Imps będzie spotkaniem o honor. We wcześniejszych meczach tych rozgrywek Legia wygrała tylko raz (jeszcze pod wodzą Edwarda Iordanescu z Szachtarem Donieck 2:1). Pozostałe zawody "Wojskowi" przygrywali. Kolejno z: tureckim Samsumsporem (0:1), ze słoweńskim NK Celje (1:2), z czeską Spartą Praga (0:1) i ze wspomnianym Noah Erywań (1:2). Dla kibiców miarka się przebrała!

Cztery wymowne słowa do właściciela po meczu Noah Erywań - Legia Warszawa

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać i przede wszystkim słychać sympatyków Legii Warszawa, którzy pojechali za swoją ukochaną drużyną do Armenii. Sfrustrowani kibice skandują cztery wymowne słowa, które najpewniej skierowane są do Dariusza Mioduskiego, czyli właściciela Legii.

Sprzedaj klub i sp******aj

- krzyczą miłośnicy "Wojskowych". Przed przerwą zimową Legia Warszawa rozegra jeszcze dwa mecze - z Piastem Gliwice w Ekstraklasie i Lincoln Red Imps i w Lidze Konferencji Europy. W rudzie wiosennej "Wojskowych" prawdopodobnie prowadzić będzie nowy trener - Marek Papszun, który obecnie trenuje Raków Częstochowa.

