Wstrząsające kulisy burdy kiboli Jagiellonii i Rayo. Był środek nocy! W to byli uzbrojeni

Siedem osób zostało zatrzymanych w związku z atakiem na autokary przewożące hiszpańskich kibiców, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek na trasie S8 w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej. W wyniku konfrontacji trzy osoby trafiły do szpitala – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Prosienica. Zgłoszenie o grupie zamaskowanych osób biegających po trasie wpłynęło do służb o godz. 0.46. Jak ustaliła policja, przejazd dwóm autokarom zablokowały dwa samochody osobowe. Następnie z pobliskiego lasu wybiegło kilkudziesięciu napastników, którzy dostali się na drogę przez wcześniej przeciętą siatkę ogrodzeniową.

Atak na hiszpańskich kibiców na S8. Zamaskowani napastnicy wybiegli z lasu

- Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii (...). Doszło do konfrontacji - przekazała policja w komunikacie. Szybka interwencja funkcjonariuszy pozwoliła uniknąć eskalacji konfliktu.

Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej na miejscu, a trzy osoby z obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. W toku podjętych czynności funkcjonariusze zatrzymali łącznie siedem osób, w tym jedną kobietę. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami Białegostoku. Policja zabezpieczyła również dwa pojazdy oraz niebezpieczne przedmioty, m.in. pałki teleskopowe, drewniane pałki, kominiarki oraz nożyce do cięcia metalu.

Obecnie trwają czynności procesowe, zabezpieczanie dowodów oraz ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia i tożsamości pozostałych uczestników zajścia. Incydent miał miejsce w dniu meczu Ligi Konferencji. W czwartek, 11 grudnia, wieczorem w Białymstoku Jagiellonia zmierzy się z hiszpańskim zespołem Rayo Vallecano.

